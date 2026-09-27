Denuncian la destrucción de un tramo de la Gran Muralla china por una mina de carbón

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Un tramo de seis metros de ancho de la Gran Muralla china situada en el condado de Ningwu, provincia de Shanxi, ha quedado destruido tras años de uso para el paso de los residuos de una mina de carbón que operaba sin licencia.

Los daños comenzaron en 2007 en el tramo conocido como Guojiayao cuando la empresa minera Ningwu Chaokai Coal Industry excavó una zanja a través de la Gran Muralla para facilitar el traslado de los residuos de una mina de carbón, informa la televisión pública china CCTV.

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Durante los siguientes años esta zanja que atravesaba la Gran Muralla fue utilizada como atajo para el transporte de residuos evitando un trayecto más largo y escarpado a pesar de las sucesivas denuncias a las autoridades.

Desde 2013 la brecha en la muralla fue utilizada por la emrpesa Shenda Chaokai Coal Industry y desde 2015 se produjeron varias denuncias por vandalismo que fueron sistemáticamente ignoradas por las autoriades a pesar de la ley que ampara la protección de la Gran Muralla aprobada en 2006.

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Finalmente la exposición del caso en medios de comunicación provocó que en marzo de 2026 las autoridads de Shanxi crearan una comisión de investigación sobre la brecha de la muralla que propició la imposición de una multa a la empresa responsable por un millón de yuanes (unos 130.000 euros) y la detención de dos altos cargos.

La Gran Muralla china fue construida durante la dinastía Ming (1368-1644) para evitar las invasiones procedentes de Asia Central. Se estima que mide más de 21.000 kilómetros y es uno de los símbolos históricos y culturales del país.