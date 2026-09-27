El papa, en la procesión de las antorchas de Lourdes "como peregrino entre peregrinos"

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Lourdes (Francia), 27 sep (EFE).- El papa León XIV recorrió este domingo "como un peregrino entre peregrinos" la explanada del santuario de Lourdes para la espectacular procesión de las antorchas al final de la tercera jornada de su visita a Francia.

Con una vela en la mano como el resto de las decenas de miles de peregrinos que participaron en la procesión y en la total oscuridad, el papa rezó el rosario y recorrió toda la pradera del santuario mariano.

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"Doy gracias al Señor por poder, a mi vez, responder esta noche al llamamiento de nuestra Madre, convirtiéndome en peregrino entre los peregrinos", dijo el papa al concluir la procesión y llegar al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde cada año arriban millones de peregrinos, sobre todo enfermos que beben de su manantial.

Y agregó, "estamos aquí reunidos esta noche para responder a la petición que la Virgen dirigió a los sacerdotes por medio de santa Bernadette (Bernadita): “Que vengan aquí en procesión”. ¡Cuán conmovedor es ver al pueblo fiel, de generación en generación, responder con amor y confianza a la tierna invitación de la Virgen María!", dijo el pontífice recordando a la pastorcita a la que, según la religión católica, se le apareció la Virgen en una gruta.

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El papa se hizo mensajero de las "intenciones más anheladas y urgentes" de peregrinos y enfermos "por el mundo".

"Oh Virgen Inmaculada, haz que la luz que llevamos esta noche en nuestras manos no se apague jamás en nuestras vidas, sino que ilumine el futuro, abriéndonos, desde ahora, a las promesas de la vida eterna", concluyó su oración el papa.

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El final de la procesión y las palabras del papa se produjeron ante la fachada del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde se habían tapado los espectaculares mosaicos dorados de sus puertas y de la fachada principal porque son obra del artista y sacerdote esloveno Marko Rupnik, acusado por varias religiosas de agresiones sexuales y psicológicas de varias personas.

En vez de los mosaicos se colocaron paneles conmemorativos de esta visita del papa a Lourdes.

La decisión fue del obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, quien lo hizo por respeto a las víctimas de abusos y que ahora se tendrá que decidir qué hacer con estos mosaicos del artista, que tiene obras por todo el mundo, como en Aparecida (Brasil) o en la catedral de la Almudena, de Madrid.

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El gesto fue considerado como "muy fuerte y valiente", según manifestaron cinco de las víctimas del sacerdote en una carta abierta enviada la víspera de la llegada de León XIV. EFE

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