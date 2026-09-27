Bolsonaro desafía a Lula a enfrentarlo en un debate televisivo antes de las elecciones

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Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, desafió este domingo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarlo en el debate televisivo previsto para el jueves, tres días antes de los comicios.

El candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) confirmó su asistencia al debate organizado por Globo, la red de televisión de mayor audiencia en el país, y le pidió al líder progresista que también confirme su comparecencia para poder "desenmascararlo".

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En caso de que ambos acudan, será el primer debate televisivo al que acudirán los dos favoritos, que protagonizan una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil ya que están empatados técnicamente en los sondeos, con el 40 % para Lula y 36 % para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante la negativa de los favoritos a asistir y el primero llegó a ser realizado pero con candidatos cuya intención de voto no supera ni el 5 %.

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"Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él. Lo estoy llamado para que acuda: Lula ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo", aseguró el senador ultraderechista en un mitin en el estado de Goiás.

Su anuncio supone un cambio de posición debido a que, así como Lula, Bolsonaro venía negándose a acudir a los debates.

Lula hasta ahora no confirmó si acudirá al organizado por Globo.

Para el mismo debate también fueron invitados los otros cuatro candidatos con mayor intención de voto tras los favoritos: el psiquiatra y escritor Augusto Cury, el exgobernador de Goiás Ronado Caiado, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema y el activista de ultraderecha Renan Santos.

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Con excepción de Cury, que defiende posiciones tanto de derecha como de izquierda, los otros tres son representantes de partidos de derecha o de ultraderecha, lo que dejaría a Lula aislado como el único aspirante de izquierda.

"Mi único adversario en esta campaña es Lula y es con él que quiero debatir, para desenmascarar a ese mentiroso y asesino de la esperanza de Brasil", aseguró Bolsonaro al volver a llamar a la unidad a los electores de todos los candidatos de derecha para intentar vencer en la primera vuelta.

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Además del empate técnico en la primera vuelta, Lula y Bolsonaro también aparecen en un empate técnico en los sondeos para una eventual segunda vuelta, necesaria en caso de que ningún candidato alcance más de la mitad de los votos.

La diferencia entre los dos, sin embargo, es menor para una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre de ser necesaria, ya que el líder progresista tiene el 47 % de la intención de voto contra el 45 % de su principal rival. EFE

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