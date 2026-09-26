Venezuela desbloquea más de 60 dominios de internet y mantiene veto a 166, según ONG

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Caracas, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha levantado las restricciones a unos 66 dominios de internet que permanecían bloqueados, pero 166 continuaban con veto la noche del viernes, según la ONG VE sin Filtro.

La organización monitorea el cese de las restricciones a plataformas webs tras una orden de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en atención a lo acordado en el diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición que impulsa Estados Unidos.

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En su página web, VE sin Filtro señaló que 62 de estos dominios son de noticias y exigió el desbloqueo de todos.

Entre los liberados destacan medios venezolanos como TalCual, El Nacional o el estadounidense The Wall Street Journal.

Pero permanecen bloqueados otros como NTN24 o el de investigación Armando.info, que ha revelado algunos de los casos de corrupción más emblemáticos en el chavismo, como los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos, quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

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La presidenta encargada ordenó este viernes el levantamiento "inmediato" de restricciones a un conjunto de plataformas bloqueadas en el país luego de los informes recibidos de la mesa de diálogo y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

En un comunicado se indicó que Rodríguez ha recibido con "beneplácito" los informes en el diálogo, pero no detalló qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

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VE sin Filtro computa desde entonces 84 desbloqueos a dominios en Internet. EFE