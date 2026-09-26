Guatemala cae 3-2 ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf

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Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- La selección de fútbol de Guatemala perdió este viernes en el Estadio Nacional de Kingston por 3-2 en su visita a la de Jamaica en la primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El primer partido entre jamaiquinos y guatemaltecos en el torneo clasificatorio para la Copa Oro 2027 se resolvió con un agónico gol en el minuto 94 de Renaldo Cephas.

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El triunfo dejó sin efecto el doblete firmado por el guatemalteco Óscar Santis en los minutos 2 y 67.

Jamaica igualó a través de Kasey Palmer en el minuto 37 y R. Burrell puso en ventaja a los de casa tras aprovechar un despiste en el comienzo del segundo tiempo (m.53).

El resultado supone un trago amargo para el equipo que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, que comenzó en Kingston su segunda etapa al frente del combinado guatemalteco, diez meses después de haber quedado fuera de la carrera hacia el Mundial de 2026.

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La derrota amplía la hegemonía histórica de Jamaica, que ahora acumula 13 victorias en 21 enfrentamientos directos, frente a solo 4 triunfos guatemaltecos y 4 empates.

Para este compromiso, el cuadro guatemalteco afrontó el choque con bajas sensibles en la zona central por la ausencia de su capitán José Carlos Pinto debido a motivos personales, así como de los lesionados José Ardón y Jesús López.

Ante estos inconvenientes, la formación centroamericana reestructuró su esquema defensivo respaldada por un bloque de futbolistas que militan en ligas del extranjero.

La Liga de Naciones de la Concacaf sirve de clasificación directa para la Copa Oro de 2027, torneo donde Guatemala compite en el Grupo B de la Liga A junto a Honduras, Surinam, Martinica, El Salvador y la propia Jamaica.

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Únicamente los dos primeros clasificados del grupo accederán a los cuartos de final de la competición, instancia en la que ya se encuentran clasificadas directamente las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

- Ficha técnica:

3. Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Richard King; Isaac Hayden, Karoy Anderson, Kasey Palmer, R. Webster; T. Campbell (Renaldo Cephas, m.46), R. Burrell y J. East (K. Dixon, m.46).

Seleccionador: Rudolph Speid.

2. Guatemala: Kénderson Navarro; Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Óscar Santis, Jorge Aparicio, José Rosales, Rudy Muñoz (William Fajardo, m.57); Rubio Rubin y Darwin Lom.

Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

Goles: 0-1, m.2: Óscar Santis. 1-1, m.37: Kasey Palmer. 2-1, m.53: R. Burrell. 2-2, m.67: Óscar Santis. 3-2, m.94: Renaldo Cephas.

Árbitro: el costarricense Keylor Antonio Herrera amonestó a Darwin Lom.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf jugado en el Estadio Nacional de Kingston, capital de Jamaica. EFE