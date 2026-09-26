El huracán Polo, de categoría 5, se acerca a México y provocará lluvias en 17 estados

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Ciudad de México, 25 sep (EFE).- Al menos 17 de los 32 estados de México tendrán este sábado lluvias de fuertes a intensas por la influencia del huracán Polo, de categoría 5, y de otros cinco sistemas meteorológicos, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde podrían crecer ríos y arroyos y producirse deslizamientos de tierra e inundaciones.

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A estas entidades se sumarán Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero, con lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros), mientras que Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Michoacán y Campeche registrarán precipitaciones fuertes (de 25 a 50 milímetros).

El SMN explicó que Polo se mantendrá como huracán de categoría mayor en la escala al suroeste de la península de Baja California y su circulación reforzará las lluvias en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Polo, que avanza por el Pacífico al suroeste de la península de Baja California, se debilitaría el sábado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Según el pronóstico del SMN, podría tocar tierra el lunes en Baja California Sur como huracán de categoría 2.

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El ciclón también generará oleaje de entre 2,5 y 3,5 metros en las costas de Baja California Sur y Nayarit, y de entre 1,5 y 2,5 metros en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur.

Junto con Polo, el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica en el noroeste, zonas de baja presión en el interior, una baja presión frente a Oaxaca con probabilidad de convertirse en ciclón y una vaguada al norte de la península de Yucatán extenderán además las lluvias al resto del país.

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La combinación de estos sistemas extenderá las lluvias hacia el noreste, norte, centro, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, según el último reporte del organismo meteorológico mexicano.

Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas y, en el Pacífico Sur, de posible caída de granizo.

Pese al temporal, un sistema de alta presión mantendrá el calor en varias regiones del país, con máximas de 35 a 40 grados Celsius en 15 estados.

La Conagua señaló que mantendrá la vigilancia sobre la evolución de Polo y los demás sistemas. EFE