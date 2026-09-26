El diálogo venezolano pacta el desbloqueo de más medios y avanza en renovar el Supremo

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Caracas, 25 sep (EFE).- Los representantes del chavismo y la oposición que dialogan en Venezuela pactaron este viernes, en el cierre del segundo ciclo de las conversaciones que impulsa Estados Unidos, el desbloqueo de más medios y sitios web que han estado restringidos en el país, así como continuar avanzando en el proceso para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al Gobierno.

Después de más de una semana de reuniones entre la partes para abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la renovación de los magistrados, el Gobierno comunicó su decisión de levantar las restricciones a un conjunto de sitios web y plataformas, sin precisar cuáles ni cuántas, atendiendo a los informes que había recibido del diálogo y del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

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En un comunicado conjunto, las delegaciones en el diálogo respaldaron la decisión del Gobierno de "continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos".

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, explicó a periodistas que en las reuniones con la oposición "se completaron" las listas de los portales informativos que serán desbloqueados y señaló, tras ser consultado, que estas medidas también incluirán el cese de los procesos judiciales contra periodistas.

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"Tendrán noticias de eso el próximo lunes o martes", indicó el también presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador de las telecomunicaciones en el país, anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

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La ONG VE sin Filtro computaba hasta las 23:00 hora local (03:00 GMT del sábado) unos 66 dominios desbloqueados durante la jornada del viernes y tras el anuncio del Gobierno y 84 desde el 16 de septiembre, previo al inicio del segundo ciclo de diálogo.

Sin embargo, 166 dominios aún permanecían bloqueados para esa hora, 62 de ellos relacionados con portales de noticias, entre ellos el portal de investigación Armando.info, que ha destapado casos de corrupción de exfuncionarios del Gobierno venezolano como el empresario Álex Saab, hoy detenido en Estados Unidos.

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Las delegaciones, que volverán a reunirse a mediados de octubre, también acordaron impulsar "una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional" que abarque a "todos los actores" del país e "incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran".

Asimismo, anunciaron que eligieron a siete juristas que integrarán un consejo encargado de evaluar las credenciales y requisitos de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya renovación total, de sus 32 miembros, pactaron en agosto pasado.

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Según un comunicado conjunto leído por la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, acompañada de su par chavista, Jorge Rodríguez, el consejo estará conformado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea, sin que se ofrecieran detalles sobre su trayectoria.

Las partes acordaron que para "la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional" se avance en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, así como en "publicar el cronograma del procedimiento correspondiente" que, según expertos, puede tardar semanas.

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El consejo actuará como un segundo filtro para velar por la designación de magistrados que por ley está a cargo de un Comité de Postulaciones integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

El pasado 18 de septiembre, la delegación opositora anunció sobre el inicio formal del proceso para la designación de magistrados del TSJ.

A través de X, el grupo opositor indicó que el proceso se inició luego de que fuera publicada en Gaceta Oficial (diario oficial del Gobierno) la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el comité de 21 a 23 miembros.

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La modificación elevó la participación de la sociedad civil en el comité, lo que, según sectores opositores, podría ayudar a otorgar más equidad e independencia.

En estas conversaciones no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes han manifestado que esperan que estas negociaciones conduzcan a un proceso electoral.

Sobre los comicios, Jorge Rodríguez dijo hoy que en Venezuela vienen cuatro procesos electorales, las parlamentarias, de alcaldes, de gobernadores y presidenciales "en el lapso que establece la Constitución".

Dos días antes, la presidenta encargada se comprometió en la ONU a la celebración de elecciones sin establecer fechas, pero con garantías. EFE

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