El PP pedirá el martes en el Congreso un plan de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo

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El PP defenderá este martes 29 de septiembre en el Pleno del Congreso una proposición no de ley, por la que pide un plan de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Según se desprende de la iniciativa, los 'populares' instan al Gobierno a impulsar, en colaboración con todas las administraciones implicadas, municipales y autonómicas, un plan específico de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

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En concreto, quieren que el plan garantice información permanente, una participación "efectiva" de las administraciones territoriales, "suficiencia financiera" y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en las fronteras y sus plazos.

Asimismo, abogan por tramitar, con carácter "urgente", todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español.

También proponen remitir a las Cortes Generales un informe detallado sobre el grado de ejecución del Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

En esta misma línea, reclaman un refuerzo "de manera inmediata" de los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

En cuanto al procedimiento de triaje y de los nuevos procedimientos de asilo y de retorno en frontera, apuestan por garantizar "de forma inmediata" que se dispone de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios su aplicación "efectiva".

Finalmente, el PP pide votar a favor del Acuerdo provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y garantizar su aplicación "efectiva" desde el momento de su entrada en vigor. No obstante, el pleno del Parlamento ya votó a favor de este acuerdo provisional el 17 de junio de 2026.

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