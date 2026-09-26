Agencias

El PP pedirá el martes en el Congreso un plan de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo

Imagen R3Q3ZDW26BBSXASIEWUYLRH6EE
Guardar

El PP defenderá este martes 29 de septiembre en el Pleno del Congreso una proposición no de ley, por la que pide un plan de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Según se desprende de la iniciativa, los 'populares' instan al Gobierno a impulsar, en colaboración con todas las administraciones implicadas, municipales y autonómicas, un plan específico de coordinación para la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

PUBLICIDAD

En concreto, quieren que el plan garantice información permanente, una participación "efectiva" de las administraciones territoriales, "suficiencia financiera" y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en las fronteras y sus plazos.

Asimismo, abogan por tramitar, con carácter "urgente", todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español.

También proponen remitir a las Cortes Generales un informe detallado sobre el grado de ejecución del Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

En esta misma línea, reclaman un refuerzo "de manera inmediata" de los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

En cuanto al procedimiento de triaje y de los nuevos procedimientos de asilo y de retorno en frontera, apuestan por garantizar "de forma inmediata" que se dispone de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios su aplicación "efectiva".

Finalmente, el PP pide votar a favor del Acuerdo provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y garantizar su aplicación "efectiva" desde el momento de su entrada en vigor. No obstante, el pleno del Parlamento ya votó a favor de este acuerdo provisional el 17 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Roberto Fernández, Iván Fresneda y Víctor Muñoz, los descartes en España para Wembley

Infobae

El papa "maravillado" por todos los que descubren la fe en Francia

Infobae

Podemos dice que el Gobierno puede atajar la crisis de vivienda al margen del Congreso: tiene herramientas

Podemos dice que el Gobierno puede atajar la crisis de vivienda al margen del Congreso: tiene herramientas

La ultraderecha francesa busca un grupo en el Senado antes de las presidenciales

Infobae

El Papa visita un centro para migrantes en París y pide "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana"

El Papa visita un centro para migrantes en París y pide "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana"