Declarada zona de desastre en los 50 distritos de Bangkok por las inundaciones

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Las autoridades han declarado zona de desastre los 50 distritos en los que está dividido administrativamente la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, debido a las fuertes lluvias recientes que han provocado importantes inundaciones.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha firmado la declaración este sábado por la mañana tras decidir ampliar la zona desde los tres distritos declarados zona de desastre previamente.

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La medida permite a la administración responder más rápidamente a la emergencia, que afecta en mayor medida a las regiones del este de la ciudad, informa el diario 'Bangkok Post'.

El Departamento Meteorológico de Tailandia ha informado de un sistema de bajas presiones en la llanura central, Bangkok y las provincias circundantes. Está previsto que siga lloviendo hasta el domingo.

Septiembre es el mes de mayores precipitaciones en la región de Bangkok, pero este año se han registrado cifras inusualmente altas con 487 milímetros de lluvia por metro cuadrado entre el 1 y el 25 de septiembre, muy por encima de la media de 269 milímetros registrada entre 1991 y 2020.

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Además de en la capital, hay inundaciones en otras 20 provincias tailandesas: Najon Ratchasima, Chanthaburi, Phetchabun, Chon Buri, Chachoengsao, Buri Ram, Surin, Sing Buri, Samut Prakan, Najon Sawan, Phichit, Rayong, Ang Thong, Chai Nat, Uthai Thani, Prachin Buri, Ayutthaya, Sa Kaeo, Phitsanulok, Suphan Buri y Najon Phanom.