Turismo regenerativo para financiar la restauración de arrecifes de coral en Brasil

Guardar

Redacción Medioambiente, 26 sep (EFE).- Bio Fábrica de Corais promueve el turismo regenerativo en las costas brasileñas para financiar la restauración de sus arrecifes, que consiste en cultivar colonias de corales en viveros marinos y trasplantarlas posteriormente a ecosistemas degradados.

"Brasil cuenta con la única barrera de arrecifes del Atlántico Sur y carecía de capacidad instalada para llevar a cabo una restauración a gran escala; de esa necesidad nacimos", dice Rudã Fernandes, CEO de esta empresa de 'deep tech' (tecnología profunda).

PUBLICIDAD

"Había ciencia, había diagnóstico, pero no había nadie que produjera coral", sostiene mientras advierte del "colapso" de estos ecosistemas, que "albergan más del 25 % de la biodiversidad marina" y que entre 2023 y 2024 sufrieron "la cuarta ola de blanqueamiento masivo".

Con Bio Fábrica de Corais, el empresario y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) cultiva "unos 12.000 corales de siete especies" en viveros marinos que trasplanta a arrecifes degradados, explica en entrevista con EFE.

El proceso consiste en recoger "fragmentos de colonias caídas y dañadas" por el encallamiento de embarcaciones, el impacto de un ancla o episodios de blanqueamiento y recuperarlos para "que puedan volver a su hábitat".

Para ello, los corales se fijan en un soporte fabricado con una impresora 3D "que se moldea según la morfología de la especie", detalla Fernandes.

El objetivo es que la colonia alcance "el tamaño y la estructura esquelética suficientes para colonizar la cuna (crecer sobre ella) y resistir la hidrodinámica del lugar de destino".

Los criaderos se encuentran en el propio mar, instalados en los arrecifes de Porto de Galinhas y Tamandaré (Pernambuco), y Maragogi (Alagoas), aunque Bio Fábrica de Corais también tiene instalaciones de laboratorio para "las fases más delicadas y la investigación".

PUBLICIDAD

La decisión de devolver una colonia al océano, dice, "no se basa en el tiempo transcurrido, sino en su estado biológico": un tejido intacto, sin signos de blanqueamiento ni enfermedad, y con un "crecimiento constante" en el historial de mediciones biométricas.

Además de la restauración de corales, la otra seña de identidad de Bio Fábrica de Corais es su modelo de financiación: el turismo regenerativo.

"El visitante se sumerge en el agua con nuestro equipo técnico, aprende a manipular el coral y planta él mismo un esqueje en el vivero. Después, recibe información sobre el crecimiento de esa colonia", cuenta Fernandes.

Añade que, "desde 2023, más de 650 personas han vivido esta experiencia", en la que "aproximadamente uno de cada cinco bioturistas de la biofábrica es extranjero".

Hasta el momento, proceden de 18 países distintos y España se encuentra "entre los cinco principales mercados", apunta.

Aunque la empresa cuenta con financiación y subvenciones públicas "para investigación y desarrollo", busca crear mecanismos económicos que hagan que sea sostenible por sí misma, "ya que la conservación que depende exclusivamente de donaciones no es escalable ni duradera".

Fernandes defiende que la restauración de colonias de coral es clave es un momento en que "el mundo está atravesando el mayor episodio de blanqueamiento de corales jamás registrado".

Y advierte: "Los arrecifes brasileños albergan especies endémicas que, si desaparecen de aquí, desaparecerán del planeta".

Desde el punto de vista económico, estos ecosistemas son claves para el turismo, pues "sin corales vivos, no hay piscinas naturales, peces, ni visitantes; ahí la conservación no compite con la economía local, sino que es su condición previa".

Por último, el empresario y doctor en Ciencias Biológicas agrega que desde Bio Fábrica de Corais están intentando demostrar que la restauración de arrecifes "puede ser un negocio, con tecnología propia, ingresos propios e indicadores auditables".

Si funciona, cree que conseguirán acercar la conservación a las agendas económicas locales, y concluye: "Necesitamos crear las condiciones que permitan que las personas se comprometan contra el cambio climático".