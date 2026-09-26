Al menos once muertos por un atentado suicida contra un puesto de control policial en el noroeste de Pakistán

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Las autoridades de Pakistán han informado este sábado de que al menos once personas han muerto y una treintena han resultado heridas a causa de un atentado suicida perpetrado en un puesto de control policial en la provincia de Jáiber Pastunjua, en el noroeste del país.

El ataque ha tenido lugar en la localidad de Dera Islamil Jan, tal y como ha confirmado el portavoz de los servicios de emergencias provinciales, Bilal Faizi, que ha indicado que los heridos han sido trasladados a un hospital de la zona, algunos en estado grave.

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Entre los fallecidos hay ocho hombres, dos mujeres y un niño, si bien las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona. El puesto de control afectado se encuentra cerca de Mughal Kot, en la carretera que conecta Dera Ismail Jan con Quetta, según informaciones del diario 'Dawn'.

Asimismo, la Policía ha procedido al envío de equipos especializados en la desactivación de explosivos para realizar una investigación y discernir las causas de la deflagración.