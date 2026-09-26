Al menos un palestino muerto y varios heridos por disparos del Ejército de Israel en Gaza

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Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos este sábado por disparos del Ejército de Israel en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Fuentes cercanas al asunto han indicado al diario palestino 'Filastin' que los disparos se han producido en medio de los bombardeos, que han afectado también a áreas de Jan Yunis, en el sur, donde varias personas han resultado heridas, entre ellas un niño.

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La cifra de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 supera ya la barrera de los 1.400, según datos de las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Más de 73.900 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--.

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