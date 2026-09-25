Wall Street abre en verde mientras los bonos del Tesoro se mantienen al alza

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Nueva York, 25 sep (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,36 %, mientras la rentabilidad de los bonos del Tesoro se mantenía al alza ante la expectativa por una nueva subida de tipos en octubre.

Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow se situaba en los 51.534 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,27 %, hasta los 7.724, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,31 %, hasta los 27.022.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía hasta el 5,2 %, manteniéndose en su nivel más alto desde 2007, y el de 30 años avanzaba hasta el 5,5 %.

Los analistas atribuyen el avance de los bonos a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo otra subida de tipos en octubre.

Por sectores, esta mañana encabezaban las ganancias el tecnológico (0,84 %), animado por compañías como Akamai Technologies (11 %) o Fastly (2 %), y el de industriales (0,63 %).

En contraposición, el energético perdía un 0,89 % y el de comunicación un 0,37 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este viernes un 2,25 %, hasta los 92,48 dólares por barril, tras darse a conocer que negociadores de EE.UU. e Irán están discutiendo en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo en declaraciones a los periodistas al margen de la Asamblea que Irán ha propuesto a EE.UU. un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir Ormuz e iniciar conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país. EFE