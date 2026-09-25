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VW y Audi retiran casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un fallo técnico

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Berlín, 25 sep (EFE).- Casi tres millones de vehículos de Audi y Volkswagen tendrán que ser retirados por motivos técnicos para ser sometidos a ajustes debido a posibles fallos en el sistema de dirección, según informó la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA).

Los modelos afectados son los Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy y Golf producidos entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024, así como los Audi Q3 fabricados entre el 31 de octubre de 2017 y el 23 de mayo de 2025.

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Según la base de datos de la KBA, la decisión afecta a 2.159.054 turismos de la marca Volkswagen, de los cuales 895.832 se vendieron en Alemania.

En el caso de Audi, se retiran 696.547 vehículos a escala global, de los que 58.555 circulan en Alemania.

En ambos casos, los coches deberán pasar por taller para que el tornillo de la dirección sea sustituido por uno más resistente a la corrosión, para evitar una posible rotura.EFE

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