Venezuela reitera a Guyana que "no acatará" el fallo que emane de la CIJ sobre el Esequibo

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Caracas, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela reiteró este viernes a Guyana que "no acatará ninguna decisión" que emane de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial que mantienen desde hace un siglo por la región del Esequibo, luego del exhorto que le hiciera Georgetown en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que cumpla con el próximo fallo.

"Venezuela ratifica su histórica posición de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", remarcó el canciller venezolano, Félix Plasencia, al responder al pedido de Guyana.

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Plasencia recordó la posición del Gobierno venezolano ante la controversia por esta región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y petróleo.

"Solo la negociación bilateral será el espacio legítimo y legal para resolver esta controversia histórica", dijo.

El jueves, durante su discurso en Naciones Unidas, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a Venezuela a cumplir el próximo fallo de la CIJ, tribunal que Venezuela no reconoce.

"Aguardamos una nueva era de relaciones de vecindad en interés de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros países y la estabilidad y prosperidad de nuestra región", afirmó Ali.

Con esa declaración respondió a la oposición de Rodríguez, quien, un día antes, defendió en la misma plenaria, los "históricos derechos" de su país sobre el Esequibo y aseguró que los acuerdos que más perduran "son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos".

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Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial en la CIJ es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

En mayo pasado, Venezuela señaló que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, justo cuando se desarrollaban audiencias ante la CIJ.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica y actualmente Georgetown administra el territorio.

Caracas declaró nulo este dictamen en 1962 al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades. EFE