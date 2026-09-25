Un ayuntamiento de España prohíbe el velo islámico integral en los espacios públicos

Guardar

Lleida (España), 25 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Lleida, en Cataluña (noreste de España), aprobó este viernes la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que "oculten totalmente el rostro", como el burka o el nicab, sin mención expresa a estas prendas.

Con los votos a favor del Partido Socialista Catalán, el catalanista Junts y el ultraderechista Vox -y en contra del conservador PP, el independentista ERC y el izquierdista Comú-, los concejales aprobaron esta nueva ordenanza que dicen que está fundamentada en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad.

PUBLICIDAD

El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma, que no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.

Lleida cuenta con menos de 150.000 habitantes y, aunque no hay cifras oficiales, el informe de Demografía del Islam en España de la Universidad CEU San Pablo estima que el 22 % de la provincia catalana a la que pertenece la ciudad profesa el Islam, un porcentaje superior a la media del 5 % del total de España y es la tercera provincia española con mayor proporción de musulmanes.

PUBLICIDAD

En España no hay prohibición para usar el nicab o el burka en espacios públicos, aunque en noviembre del año pasado la ultraderecha registró en el Congreso español una iniciativa para prohibirlo, lo que reavivó el debate sobre el velo islámico integral, aunque finalmente su prohibición fue rechazada en febrero por el Congreso.

En casi una decena de países europeos ya existen leyes que prohíben o restringen el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres. EFE

PUBLICIDAD

cll/pll/ros/ime/cg