Temas del día de EFE Internacional del viernes, 25 de septiembre de 2025 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA FRANCIA

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París - El papa León XIV aterrizó este viernes en el aeropuerto parisiense de Orly para iniciar su visita de cuatro días a Francia y a la Unesco, que le llevará también al santuario mariano de Lourdes y a la localidad de Metz.

- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este viernes la "laicidad francesa" al dar la bienvenida este viernes al papa León XIV en el Palacio del Elíseo.

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- Las campanas de las iglesias de toda Francia repicaron durante siete minutos este viernes a las 10:00 para marcar la llegada del papa León XIV al país, en un gesto destinado a involucrar a los fieles en el inicio de su visita, y que EFE seguirá desde la Basílica del Sacre-Coeur, desde cuya colina se divisa París.

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EEUU CHINA

Washington - El presidente de China, Xi Jinping, pone fin a su viaje a Washington con una visita junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia del país.

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- Una treintena de organizaciones de derechos humanos, democracia y libertad religiosa pidieron al presidente chino, Xi Jinping, la liberación de "presos de conciencia" y reformas legales en una carta abierta que coincide con la visita de Estado a Washington.

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- El anuncio del presidente chino, Xi Jinping, de que dos nuevos pandas chinos llegarán próximamente al zoológico de Atlanta reactivó esta semana la llamada "diplomacia de los pandas" con Estados Unidos, un instrumento de poder blando que Pekín ha usado durante décadas como termómetro de sus relaciones bilaterales.

VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas - Culmina la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión, el derecho a la información y reunirse con distintos sectores de la sociedad en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos.

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ADEMÁS

ONU ASAMBLEA GENERAL | Naciones Unidas - La Asamblea General de Naciones Unidas prosigue con las intervenciones de los primeros ministros de países de Oriente Medio, como Líbano, Irak y Pakistán, con el telón de fondo de los distintos conflictos que afectan a la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este viernes, en el marco de la Asamblea General, la situación mundial de los refugiados, con millones de personas desplazadas por guerras y conflictos. (Texto) (Foto) (Video)

EEUU ELECCIONES | Miami (EE.UU.)- Líderes de los demócratas en el Congreso estadounidense viajan a Miami para hacer una campaña entre los hispanos mientras perciben, de acuerdo a nuevas encuestas, una creciente oportunidad para recuperar el voto latino en Florida, ahora un bastión republicano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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BRASIL ELECCIONES | Brasilia - A pocos días de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta al rechazo consolidado del electorado evangélico, sector que representa cerca del 27 % del padrón y se ha mostrado resistente a los acercamientos y guiños del candidato a la reelección. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA CONFLICTO | - Santa Marta (Colombia) - El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofrece unas declaraciones a los medios desde Santa Marta, la ciudad turística sobre la que un grupo paramilitar desató la violencia a raíz de la muerte de uno de sus cabecillas en una operación de la Fuerza Pública. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN | San Sebastián (España) - En la víspera de conocerse el palmarés, la brasileña 'Las disculpas de Vicentina', de Gabriel Martins, cierra la competición de la 74 edición del Festival de San Sebastián, en una jornada en la que la sección Horizontes Latinos acaba también sus proyecciones con la paraguaya 'Narciso' y la chilena 'La perra'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Entrevista a la cineasta brasileñoestadounidense Beth de Araujo por la película 'Josephine', que se proyecta fuera de competición. (Texto) (Foto)

RUGBY ARGENTINA | París - Termina el juicio en París contra el militante francés de extrema derecha Loïk Le Priol acusado de asesinar al exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu en 2022. (Texto)

IÑÁRRITU CRUISE | Ciudad de México - El director mexicano Alejandro Iñárritu celebra en Ciudad de México el estreno de ‘Digger’, junto al actor Tom Cruise, quien encarna al protagonista, un magnate estadounidense con el poder de provocar un desastre ecológico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

CUBA CINE | La Habana - La productora cubana i4films trabaja con la española Cinescalas y TVZero de Brasil en el rodaje de ´Hotel Nacional', un drama ambientado en La Habana y protagonizado por Thiago Lacerda y Jorge Perugorría que refleja los retos de hacer cine en Cuba en medio de la escasez y la severa crisis energética. (Texto)(Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

São Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con grandes empresarios en São Paulo, a nueve días de las elecciones del 4 de octubre. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- TAYLOR SWIFT.- La cantante estadounidense Taylor Swift lanza un nuevo sencillo titulado "Patient Zero". (Texto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY LGTBI.- Bajo la consigna "Vivir con dignidad, existir con orgullo", se lleva a cabo en Montevideo la marcha por la diversidad de los colectivos LGTBI de Uruguay. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO CINE.- Ciudad de México.- El director mexicano Alejandro Iñárritu celebra en Ciudad de México el estreno de "Digger", el próximo 1 de octubre, junto al actor Tom Cruise, quien encarna el papel protagonista de la historia, en la que un magnate estadounidense tiene el poder de provocar un desastre ecológico. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- EEUU CINE.- Arranca la 64.ª edición del Festival de Cine de Nueva York, con los estrenos destacados de la nueva película de Pedro Pascal, 'Behemoth!', y el documental '14th', de Ava DuVernay, sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU CINE.- El cine de terror deja las salas y se instala en el Museo de la Academia de Hollywood con 'The Horror Show', una exhibición inmersiva que recorre más de cien años de historia y explora las razones detrás de la fascinación por este género. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO COREA.- El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea celebra la K-EXPO México 2026, donde presenta programas de inversiones en México. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

16:00 GMT.- San José.- CRISIS MIGRATORIA.- El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presenta un análisis acerca de los llamados "naufragios invisibles" con personas migrantes en el Caribe, incluidos africanos que se desviaron de la ruta atlántica de África occidental. (Texto)

18:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde el dato de turismo relativo al mes de agosto. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana de pérdidas, lastrada por el repunte del petróleo y de los rendimientos de la deuda estadounidense, que han reavivado el temor a nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal y presionado al sector tecnológico.

18:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia este viernes restricciones a las apuestas deportivas en internet entre un conjunto de "medidas de protección a las familias y a la economía popular" y en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre. (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR CONSERVACIÓN.- En lo profundo de la selva amazónica de Ecuador, la comunidad indígena de Sharamentsa, de escasos 100 habitantes, busca situar al país a la vanguardia de la conservación tecnológica intercultural, como operadora del primer observatorio amazónico de biodiversidad. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

13:00 GMT.- París.- PAPA UNESCO.- El papa visita la sede de la UNESCO, donde está previsto un discurso sobre la oportunidades y los peligros de la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- El papa León XIV recorre en su papamóvil 2,5 kilómetros por el centro de París, entre el bulevar de Montparnasse y la plaza de Saint-Michel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- La Izquierda, tras su histórica victoria en Berlín, celebra un congreso extraordinario para consultar con las bases si emprende negociaciones de coalición con los socialdemócratas y los Verdes.

15:15 GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- El papa León XIV encabeza la Celebración de las Vísperas en la Catedral de Notre-Dame. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- París.- PAPA FRANCIA.- El papa León XIV celebra una vigilia de oración en el Estadio de Saint-Denis con 80.000 jóvenes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica una lista actualizada de las empresas extranjeras que operan en los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. (Texto)

Roma.- ITALIA ALIMENTACIÓN.- El movimiento Slow Food celebra sus 40 años en Italia en la decimosexta edición de Terra Madre Salone del Gusto, un gran evento internacional en Turín dedicado a las políticas alimentarias que reúne a más de 1.500 delegados de 120 países (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- RUGBY ARGENTINA.- Termina el juicio en París contra el militante de extrema derecha Loïk Le Priol acusado de asesinar al exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu (42 años) en 2022. También serán juzgados Romain Bouvier por tentativa de asesinato y la pareja de Le Priol, por complicidad en tentativa de asesinato.

O.Medio

13:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ISRAEL.- Apenas dos días después de las elecciones que han dado el triunfo al PAM, el partido más próximo al Palacio real, el Frente marroquí de Apoyo a Palestina convoca movilizaciones en Rabat contra el reciente acuerdo alcanzado entre Marruecos e Israel para escalar el nivel de sus relaciones diplomáticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Samui (Tailandia).- TAILANDIA CRIMEN.- El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) celebra una vista para comunicar el fallo de las apelaciones del caso Daniel Sancho, español condenado a cadena perpetua en el país asiático por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

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Redacción EFE Internacional

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