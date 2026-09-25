Sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de septiembre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 25 sep (EFE).-

SÁBADO 26

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Naciones Unidas.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en medio de la escalada en la presión de Washington para que el Gobierno de La Habana implemente cambios económicos y políticos significativos en la isla.

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Múnich (Alemania).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, recibe a 17 de sus homólogos europeos, así como al comisario de la UE de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para impulsar la aplicación del endurecimiento de la política migratoria en Europa.

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París.- León XIV visita el centro de acompañamiento e integración de inmigrantes y refugiados 'Maison Bakhita'.

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París.- El papa celebra una misa multitudinaria en el corazón de París en la Plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos.

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París.- León XIV visita el centro de acompañamiento e integración de inmigrantes y refugiados 'Maison Bakhita'.

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París.- León XIV celebra un encuentro con miembros de la Asamblea del Sínodo Provincial, catecúmenos y neófitos en el Instituto Católico de París.

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Lourdes (Francia).- León XIV ora en la Gruta de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

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Sao Paulo.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una marcha en el centro de São Paulo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, su principal adversario, vuelve a uno de sus bastiones políticos en Río de Janeiro, a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales.

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Ciudad de México.- Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizan movilizaciones a 12 años de la desaparición de los jóvenes en Guerrero y tras recibir de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un informe sobre las nuevas líneas de investigación y detenciones en el caso.

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Gaza.- Los recientes derrumbes de edificios dañados por ataques israelíes en Gaza, que han dejado decenas de muertos y obligado a evacuar a varias familias, no han cambiado la situación de los gazatíes que permanecen en estructuras al borde del colapso porque no tienen otro lugar al que ir, mientras se acerca el invierno y escasean las tiendas de campaña.

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Beirut - Dos años después de la muerte de Hasán Nasrala, el grupo chií libanés Hizbulá sigue siendo un actor importante en el Líbano, pero el movimiento que ahora encabeza Naim Qassem poco tiene que ver con el que durante décadas construyó su histórico líder: ha perdido capacidad militar y proyección regional, mientras afronta una creciente presión para su desarme.(Vídeo)(Foto)

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Berlín.- Los principales sindicatos alemanes convocan una jornada de protestas en 15 ciudades alemanas, entre ellas Berlín, contra las reformas estructurales del Gobierno de Friedrich Merz, que incluyen recortes en los sistemas de seguridad social y la flexibilización de la jornada laboral, entre otras medidas.

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La Paz.- La comunidad LGBTI organiza la 'XXIV Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género' que recorrerá las principales calles de la ciudad de La Paz que busca concienciar sobre los derechos de este sector.

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Tegucigalpa.- La sequía que afecta a Tegucigalpa, la capital de Honduras, a causa del fenómeno El Niño, ha llegado a un nivel crítico, con un suministro de agua cada doce días y el presagio de que la situación se agudizará más si no llueve suficiente en octubre, dice en entrevista con EFE el alcalde de la ciudad, Juan Diego Zelaya.

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Nueva York.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, interviene en la apertura del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Guatemala.- El canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, brindará un discurso como parte de su intervención en el período de sesiones 81 de la Organización de Naciones Unidas, en nombre del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, quien decidió permanecer en Guatemala por motivos coyunturales.

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Sao Paulo.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una marcha en el centro de São Paulo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, su principal adversario, vuelve a uno de sus bastiones políticos en Río de Janeiro, a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales.

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Ciudad de Panamá.- El Museo del Canal de Panamá inaugura este sábado la exposición 'Mar tenebroso, selva indomable', de la artista Isabel De Obaldía, que explora los imaginarios construidos en torno al Darién durante el siglo XVI, a partir de mapas, relatos y representaciones que dieron forma a la mirada europea sobre este territorio.

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Pekín.- El vicepresidente de China Han Zheng interviene en el debate general de la 81 Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde presentará la posición de Pekín sobre las principales cuestiones internacionales y regionales.

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Santiago.- Miles de personas se reúnen este sábado frente al Cementerio General de Santiago para homenajear al músico chileno Víctor Jara, torturado y asesinado por militares en los días posteriores al golpe de Estado con que se instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y cuya canción ‘Deja la vida volar’ fue recientemente nominada al Grammy Latino por la interpretación del cantautor Manuel García.

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DOMINGO 27

Lourdes (Francia).- León XIV se reúne con los obispos de Francia en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

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Lourdes (Francia).- León XIV se reúne con el personal y las personas acogidas por Accueil Notre-Dame, un centro de acogida del Santuario de Lourdes, destinado principalmente a peregrinos enfermos o con discapacidad.

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Beirut - El mausoleo del asesinado Hasán Nasrala, líder del Hizbulá, hace hoy dos años por Israel se convierte en un lugar de encuentro para conmemorar su muerte en los suburbios al sur de Beirut.(Vídeo)(Foto)

Hangzhou (China).- ¿Alguna vez, paseando por un bazar, ha visto un objeto tan feo que se ha preguntado quién sería capaz de comprarlo? Imagínese la cantidad de productos 'invendibles' que albergaban los inabarcables bazares digitales chinos. Pues ahora, gracias a los jóvenes, se han convertido en un mercado millonario.

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Liverpool (R.Unido).- Inauguración del congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acudirá el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluye su gira nacional de rendición de cuentas en la capital mexicana, tras un mes de visitar los 32 estados del país para presentar los avances de su Administración, en un acto con el que cierra un recorrido nacional iniciado tras su Segundo Informe de Gobierno.

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Quito.- Grupos feministas marchan por el derecho a decidir, una salud pública que sostenga la vida, educación sexual integral y contra el reclutamiento forzado en el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.

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Los Ángeles.- Los MTV Video Music Awards (VMA), uno de los principales termómetros de la industria musical, entregan sus galardones con Madonna a la cabeza tras acumular 11 nominaciones, seguida muy de cerca por Taylor Swift con 9 y por Sabrina Carpenter y Ariana Grande con 7 candidaturas cada una.

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Los Ángeles.- Los VMAs se celebran este domingo en Los Ángeles con el regreso de Madonna a su escenario 23 años después del polémico beso con Britney Spears y Christina Aguilera, y con la cantante como la artista más nominada de la noche, con once candidaturas, seguida de cerca por Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande.

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Islamabad.- El principal partido opositor paquistaní, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), marcha a Islamabad para exigir la liberación de su fundador, el exprimer ministro Imran Khan.

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Bogotá.- El artista colombiano Carlos Vives actúa en Bogotá en un escenario con un apartado especial para niños donde se interpretan historias de fábulas colombianas tradicionales.

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LUNES 28

Lourdes (Francia)..- León XIV concluye su visita de tres dias a Francia y da una rueda de prensa en el avión de regreso a Ciudad del Vaticano

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Lourdes (Francia).- León XIV pronuncia un discurso titulado “En las raíces de Europa por la paz y la unidad”.

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Lourdes (Francia).- León XIV recorre en su papamóvil en las calles de Metz hasta la catedral de Saint-Étienne

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Lourdes (Francia).- León XIV celebra una misa en la catedral de Metz.

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Lourdes (Francia).- León XIV da una rueda de prensa en el avión de regreso de su visita a Francia

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Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la UE tratarán de avanzar hacia un acuerdo sobre la propuesta legislativa de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 y pasarán revista a la situación de los mercados agrarios, afectados por la sequía o el encarecimiento de los fertilizantes.

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Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hace declaraciones a la entrada al Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH).

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Naciones Unidas.- La 81ª Asamblea General de Naciones Unidas concluye este lunes en Nueva York tras una semana de alto nivel marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, las tensiones en torno a Irán y el pulso sobre el futuro del sistema internacional.

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Los Ángeles.- Alejandro González Iñárritu ha encontrado en la comedia una vía para hablar del poder, la ambición y las contradicciones humanas, incluso cuando una catástrofe climática sirve de telón de fondo, pues considera que el humor es "la única forma" de unión "en un mundo tan fragmentado", dice en entrevista con EFE sobre 'Digger'.

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Liverpool.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. Palacio de Congresos

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Tegucigalpa.- A 1.600 años de la llegada del primer rey maya de Copán, K'inich Yax K'uk' Mo', arqueólogos reconocidos mantienen abiertas las investigaciones sobre su figura y su origen, con nuevas interpretaciones que lo vinculan a Tehotihuacán, México, y reavivan el debate sobre los contactos e influencias entre ambas regiones mesoamericanas.

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Boca Chica.- Lanzamiento de la misión Starship Flight 14, primer vuelo orbital completo del megacohete Starship y el primero diseñado para desplegar satélites operativos.

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San Salvador.- La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, interviene este lunes en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York (EEUU).

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Miami - La directora de Citi, Jane Fraser, inaugura la conferencia Sibos en Miami sobre ‘Economías impulsadas por IA’, en la que discutirá la polémica en torno a la inteligencia artificial (IA) y su impacto económico con invitados como funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tenista Serena Williams y financieros.

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lgs/EFETV

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