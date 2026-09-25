Popular político comunista ruso dice elecciones no reflejaron voluntad del pueblo

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Moscú, 25 sep (EFE).- El popular político comunista ruso Nikolái Bondarenko aseguró hoy en un vídeo que los comicios legislativos de las semana pasada, que ganó el partido oficialista Rusia Unida, “no reflejaron la voluntad de los ciudadanos”.

“Estas elecciones, a mi juicio, no reflejaron la voluntad de los ciudadanos ni responden a sus anhelos”, dijo el político opositor en un vídeo difundido por el Partido Comunista de Rusia.

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Según Bondarenko, cuyo canal en YouTube cuenta con cerca de dos millones de seguidores, todas las infracciones detectadas por los observadores del partido serán llevadas ante las autoridades.

“Continuaremos la lucha”, prometió Bondarenko, quien agregó que la demanda de un cambio de rumbo no desaparecerá tras los comicios.

Simultáneamente, los medios rusos informaron sobre la celebración hoy de la primera protesta contra los resultados de las elecciones que tuvo lugar en la localidad de Siktivkar y a la que asistieron cerca de un centenar de ciudadanos convocados por el Partido Comunista.

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Los comunistas rusos denunciaron la víspera que en las elecciones legislativas de la región sureña de Krasnodar, donde el partido del Kremlin ganó por mayoría, como en el resto del país, “les robaron casi medio millón de votos”. EFE