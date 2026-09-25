Revolut recibe la autorización del Banco Central de Argentina para adquirir la filial de Cetelem

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Revolut ha recibido luz verde por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir Banco Cetelem Argentina S.A., hasta ahora propiedad de BNP Paribas Personal Finance, según ha anunciado este viernes el neobanco global en un comunicado.

La operación marca un hito clave en la estrategia de expansión de la 'fintech' en América Latina. Una vez completada la transacción, la entidad pasará a denominarse Revolut Bank Argentina S.A.U. y operará como entidad bancaria regulada en el país, aunque en esta primera fase la firma ha adelantado que no ofrecerá productos ni servicios directos al público.

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Tras el cierre definitivo de la adquisición, Agustín Danza asumirá el cargo de consejero delegado (CEO) de Revolut Bank Argentina, nombramiento sujeto a la aprobación del regulador. Además, la compañía ha configurado un consejo de administración local presidido por Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina y Sudamérica.

"Este es un momento muy importante en nuestro compromiso a largo plazo con Argentina. La aprobación del Banco Central nos acerca un paso más al inicio de nuestras operaciones bancarias en el país, ha destacado Danza, subrayando que la firma continuará reforzando su infraestructura local de cara al futuro lanzamiento comercial.

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MÁS DE 150.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA

Desde que la compañía anunció sus planes de desembarco en el país sudamericano, más de 150.000 personas se han inscrito en la lista de espera. Revolut prevé diferenciarse en el competitivo mercado argentino integrando en una sola aplicación servicios bancarios diarios, soluciones de crédito, pagos internacionales, inversión y programas de recompensas.

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Durante los próximos meses, la entidad se centrará en el cumplimiento de los requisitos regulatorios, operativos y de capital necesarios para preparar la salida al mercado de su plataforma.

La compra de Banco Cetelem consolida la ofensiva de Revolut en América Latina, donde recientemente lanzó Revolut Bank en México --su primera entidad bancaria con licencia plena fuera de Europa--, que ya cuenta con más de un millón de clientes.

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En paralelo, Revolut continúa acelerando su crecimiento internacional tras recibir la aprobación condicional de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) para obtener una licencia bancaria nacional en Estados Unidos, mientras siguen en curso las autorizaciones restantes de la FDIC y la Reserva Federal, así como la aprobación definitiva de la OCC, de cara a su lanzamiento propuesto para 2027.

Asimismo, durante 2026, Revolut ha seguido avanzando en sus procesos de obtención de licencias en Emiratos Árabes Unidos, Perú y Sudáfrica.