El Polisario critica las "mentiras" de Marruecos sobre Sáhara Occidental durante su discurso ante la ONU

Guardar

El Frente Polisario ha criticado "enérgicamente" las "mentiras" y "distorsiones" formuladas por el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde defendió que la situación en torno al Sáhara Occidental se encuentra "en un punto de inflexión histórico" a raíz de la resolución aprobada hace cerca de un año por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de autonomía de Rabat para el territorio.

Así, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha indicado que este discurso, "con sus mentiras, distorsiones e intentos de tergiversar los hechos sobre el estatus internacional de Sáhara Occidental", supone "una continuación de la táctica habitual del régimen marroquí de desviar la atención pública interna de su profunda crisis estructural".

PUBLICIDAD

Las autoridades saharauis han recalcado que Burita "intenta engañar a los Estados miembro (de la ONU) al ofrecer una interpretación distorsionada y selectiva de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta que, más allá de cualquier interpretación o especulación, el Consejo de Seguridad no reconoció ninguna 'soberanía' de la potencia ocupante marroquí sobre el Sáhara Occidental ocupado ni estipuló que la propuesta expansionista de Marruecos sea la única base para la solución del conflicto".

En este sentido, han afirmado que dicha resolución, que reconoce el plan de Rabat como "la solución más viable" al conflicto, recoge "tres elementos fundamentales", entre ellos que cualquier solución al contencioso "debe ser compatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas"; "debe ser aceptable para ambas partes", y "debe garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

PUBLICIDAD

Por ello, han reiterado que "el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia es un derecho inalienable e innegociable" y han añadido que las RASD "es una realidad nacional, regional e internacional consolidada e irreversible", según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

"Ya es hora de que el régimen marroquí comprenda que ni él ni quienes lo respaldan pueden revertir el curso de la historia", han dicho en su comunicado, en el que han hecho hincapié en que "el pueblo saharaui continuará su lucha de liberación con firmeza y determinación hasta alcanzar sus objetivos de libertad, independencia y la restauración de la soberanía sobre todo el territorio de la RASD".

PUBLICIDAD

El comunicado llega después de que Burita afirmara ante la ONU que la resolución 2797, aprobada en octubre de 2025, ha provocado que "esta disputa regional haya emprendido un rumbo irreversible, rompiendo con el pasado y mirando hacia el futuro con miras a su resolución definitiva", antes de especificar que "esta vía se fundamenta en principios y parámetros que no admiten interpretación alguna sobre líneas o márgenes, como algunos intentan en vano, engañándose y distanciándose de la realidad".

Así, arguyó que la resolución establece que "no hay solución al marco de la autonomía, bajo soberanía marroquí" y que "no hay mecanismo al margen del proceso de negociación política bajo los auspicios de la ONU, y solo a partir de una base, la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos", una postura que no acepta el Frente Polisario, que insiste en la necesidad de un referéndum de independencia.

PUBLICIDAD

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la RASD rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

PUBLICIDAD