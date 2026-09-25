Prohens volverá a llevar a Europa la presión migratoria que sufre Baleares

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avanzado que en octubre tiene prevista una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a quien volverá a trasladar la problemática que sufre el archipiélago en materia migratoria.

Esta reunión, adelantada por Prohens para tratar, entre diferentes problemáticas que afectan a las regiones mediterráneas, tendrá lugar aproximadamente un año después del encuentro con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en el que se reclamó la activación de Frontex en el archipiélago.

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Según ha indicado, desde aquel momento no se ha cejado en el empeño de trasladar la cuestión a las instituciones europeas y se están agendando reuniones en Bruselas para seguir reclamando recursos para gestionar los flujos migratorios.

En esta línea, a preguntas de los medios tras la rueda de prensa del Consell de Govern, celebrado este viernes en la isla de Llatzeret (Menorca), ha reiterado que el Ejecutivo se siente "más abandonado que nunca" en materia de política migratoria después de que la visita de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, no incluyera un encuentro con el Ejecutivo autonómico.

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"La única política migratoria que le conozco es la de colocar carpas", ha criticado Prohens sobre Cancela, a quien ha pedido que visite las instalaciones en los puertos "que iban a ser provisionales", a los alcaldes de los pueblos a donde llegan las pateras.