Primer ministro libanés exige a Israel ante la ONU que retire sus tropas del sur de Líbano

Guardar

Naciones Unidas/El Cairo, 25 sep (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, exigió este viernes ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que Israel retire sus tropas de las zonas que ocupa en el sur del Líbano desde el inicio de la guerra en el país mediterráneo a principios de marzo.

En su intervención, Salam exigió "la retirada de Israel de todos los territorios libaneses" hasta las fronteras internacionalmente reconocidas, mientras que recordó que su Gobierno quiere que termine la guerra desatada entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá, que ha provocado la muerte de más de 4.300 personas.

PUBLICIDAD

Asimismo, insistió en que esta guerra "ha sido impuesta" al Líbano, ya que el Ejército libanés no interviene en ella después de que Hizbulá atacara el norte de Israel en respuesta a la ofensiva lanzada por Washington y Tel Aviv contra Irán -el principal aliado del movimiento chií- a finales de febrero.

"Nuestra posición respecto a la guerra ha sido clara desde el principio. Queremos que termine. Queremos consolidar el alto el fuego", insistió el libanés, en referencia al acuerdo marco alcanzado a finales de junio entre el Líbano e Israel y mediado por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Salam recordó que su Gobierno entabló negociaciones con Israel "con el objetivo de alcanzar acuerdos que garanticen el fin de la guerra y permitan al Líbano recuperar plenamente su soberanía", algo que afirmó ser "indivisible".

Las conversaciones permanecen estancadas, mientras que las disposiciones del acuerdo no han sido aplicadas, como un alto el fuego o la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano para permitir el despliegue en su lugar del Ejército libanés.

PUBLICIDAD

"El éxito de cualquier acuerdo no se mide por las intenciones declaradas, sino por el cumplimiento de los compromisos. Por ello, lo que se requiere hoy es completar la traducción de este marco en medidas concretas, dentro de un calendario claro y mediante un mecanismo de verificación que garantice la aplicación de todas sus disposiciones", sentenció el primer ministro. EFE