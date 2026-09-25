Experta aboga por mantener cada medicamento correctamente identificado en el botiquín doméstico

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La directora de Enfermería del Hospital Sanitas CIMA Barcelona, Lola Mendoza Romero, ha expuesto cuáles son los errores frecuentes que se cometen en relación con el botiquín doméstico y que comprometen su utilidad, ante lo que ha señalado que es necesario, entre otras medidas, mantener cada medicamento correctamente identificado.

"Guardarlo en su caja original, junto con el prospecto, facilita consultar su indicación, la fecha de caducidad y cualquier precaución específica", ha manifestado en relación con cada fármaco, al tiempo que ha explicado que ello "también ayuda a evitar confusiones entre productos con formatos o nombres similares". Por ello, ha pedido revisar periódicamente el botiquín doméstico.

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Junto a ello, Mendoza Romero apuesta por comprobar los medicamentos que llevan tiempo abiertos, ya que es importante revisar en el prospecto si existe un periodo concreto de utilización tras la apertura. "Cuando el aspecto del producto haya cambiado o existan dudas sobre su estado, conviene retirarlo y depositarlo en el 'Punto SIGRE' de la farmacia", ha explicado.

Los medicamentos que han dejado de ser necesarios no deben reservarse para futuros episodios similares ni utilizarse sin una nueva indicación sanitaria, ha continuado, mientras que ha añadido que, además de reponer aquello que se haya agotado, conviene revisar que los envases y envoltorios se encuentren íntegros y que el material esté preparado para utilizarse cuando sea necesario.

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EL BAÑO Y LA COCINA NO SON LUGARES ADECUADOS PARA SU UBICACIÓN

Por último, ha sostenido que el lugar donde se almacena el botiquín debe mantenerse fuera del alcance de los niños y en un espacio que respete las condiciones indicadas para los productos que contiene. "El baño y la cocina no suelen ser los lugares más adecuados debido a la humedad y los cambios de temperatura", ha apuntado.

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"En un mismo botiquín conviven medicamentos con nombres o envases parecidos, pero con principios activos, dosis o concentraciones diferentes", ha ahondado, tras lo que ha subrayado que "esto favorece confusiones, especialmente cuando hay tratamientos de varios miembros de la familia o presentaciones específicas para adultos y niños". "Antes de utilizar cualquier medicamento es importante tener claro qué producto es y para quién fue indicado", ha aseverado.

Para finalizar, ha manifestado que un botiquín doméstico debería contener aquello que se sabe "identificar y utilizar correctamente". "Cuando no se recuerda para qué sirve un medicamento, se desconoce desde cuándo está abierto o existen dudas sobre su conservación, lo adecuado es no utilizarlo y consultar a un profesional sanitario", ha concluido.

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