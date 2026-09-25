Basf lanza un oferta de compra por su competidor Evonik, valorado en 12.000 millones

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El grupo químico alemán Basf ha presentado un propuesta de adquisición por la también firma alemana del sector químico Evonik, cuyo valor empresarial asciende a 12.000 millones de euros, en un intento por expandir su presencia internacional y consolidar su posición en el mercado.

Fuentes citas por el 'Financial Times' revelan que Basf ha mantenido conversaciones con Evonik y su principal accionista, la fundación RAG-Stiftung, para trasladar sus intenciones de hacerse con uno de sus principales competidores.

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El grupo químico lleva planeando la posible adquisición desde principios de año en coordinación con varias entidades financieras, aunque a pesar de las conversaciones, todavía no es seguro un acuerdo entre las partes.

La oferta deberá convencer a accionistas y directivos de Evonik y encajar con la estrategia de la compañía germana, lo que supondría también una importante prima sobre el valor de la acción, según las fuentes recogidas por citado diario. En concreto, RAG-Stiftung cuenta con una participación del 44%, por lo que su papel será fundamental en que la operación vaya a buen puerto.

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Las acciones de Evonik cotizan casi un 8% por encima del precio de cierre de la pasada jornada, tras hacerse pública la información, mientras que Basf ha visto cómo sus títulos caían por encima del 3% en la Bolsa de Fráncfort.

Basf se anotó un beneficio neto atribuido de 5.072 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un avance del 472% en comparación con las ganancias de 887 millones de euros contabilizadas un año antes.

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