3-2. Haití firma una sorprendente remontada con goles en los minutos 91 y 98

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Redacción Deportes, 24 sep (EFE).- Un gol de Garven Metusala en el minuto 91 y otro de Wilson Isidor en el 98 dieron este jueves un sorprendente triunfo de remontada por 3-2 a la selección de Haití sobre la de Trinidad y Tobago en la primera de cuatro jornadas del Grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El partido jugado en el Sabina Park, situado en Kingston, la capital de Jamaica, comenzó plácido para Les Granadiers con un gol de cabeza de Fafá Picault en el minuto 23.

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No obstante, la alegría para la selección que oficiaba de local duró poco porque 8 minutos después Trinidad y Tobago empató tras una jugada de balón parado que capitalizó el centrocampista Wayne Frederick.

En la segunda parte, los Guerreros Soca se pusieron por delante por 1-2 en el marcador con un gol del capitán Levi García.

Corría el minuto 59 y Haití parecía naufragar debido a constantes desatenciones defensivas.

La historia cambió radicalmente tras el fin del tiempo reglamentario y a partir del comienzo del tiempo añadido concedido por el árbitro canadiense Filip Dujic.

Mesutalsa firmó el empate 2-2 que parecía sentenciar en el minuto 91 el partido de la primera jornada del Grupo A, pero 7 minutos después apareció Isidor para firmar lo que parecía imposible.

El delantero del Sunderland abandonó la cancha como héroe.

Con esta victoria Haití sumó hoy sus primeros tres puntos y lidera el grupo junto con las formaciones de Costa Rica y la República Dominicana. EFE