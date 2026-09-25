Delcy Rodríguez llama a colaborar con el ahorro energético ante nuevo pico de demanda

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Caracas, 24 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este jueves a los ciudadanos de su país a colaborar con el ahorro energético ante un nuevo pico de demanda que no se veía desde 2017 y justo en momentos en que su Administración aplica prolongados racionamientos en distintas regiones que han llegado a provocar protestas.

"Nos vinimos acá al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica del país, justamente viendo las altas temperaturas. No teníamos demanda eléctrica, más de 16.400 megavatios en demanda, desde el año 2017, y está muy asociado a las muy altas temperaturas", dijo la mandataria en un vídeo difundido en redes sociales en el que informaba sobre su llegada al país tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

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El Gobierno venezolano registra casi a diario nuevos récords en la demanda energética en medio de las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno El Niño.

"Yo sé, y se lo digo como ciudadana y le hablo a los ciudadanos, yo sé que cuando uno tiene calor lo primero que hace es (encender el) aire acondicionado, todos los aparatos encendidos, pero si cada uno pone de su parte y colaboramos en este plan para ahorro energético, bueno colectivamente vamos a poder mitigar aún más el efecto del Superniño. Así que juntos a trabajar y nunca desmayar, nunca desmayar", pidió.

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, al fenómeno climático El Niño y el sabotaje de "mafias", mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Distintas regiones del país reportan apagones de hasta ocho horas, como parte de un plan de racionamiento, cuyo cronograma oficial no es público. En esta misma jornada, estados como Portuguesa (centro) o Zulia (noroeste) e incluso algunas zonas de Caracas registraron cortes eléctricos.

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Venezuela recientemente firmó una alianza estratégica con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para el fortalecimiento del sistema eléctrico y la recuperación de esta infraestructura en la industria petrolera del país.

Ya en junio habían suscrito un memorando de entendimiento y en abril Rodríguez anunció negociaciones con Siemens para el mismo tema. EFE

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