Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acuerdan implementar "de inmediato" su acuerdo de defensa

El Cairo, 25 sep (EFE).- Los jefes de Estado Mayor de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron este viernes comenzar "de inmediato" a aplicar los compromisos del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado en agosto y que establece que cualquier ataque contra uno de estos países sería considerado como una agresión contra los tres.
El Ministerio de Defensa saudí dijo en un comunicado que los jefes de Estado Mayor de los tres países se reunieron en Riad, donde afirmaron "su determinación conjunta de comenzar de inmediato a traducir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca en una cooperación militar efectiva". EFE
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