Macron pide ante el papa la creación de una organización internacional que regule la IA

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París, 25 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este viernes ante el papa León XIV, quien dedicó su primera encíclica a la Inteligencia Artificial, la creación de una organización internacional para evitar su crecimiento sin control.

"La IA debe ser un sirviente y no un amo (...) Frente a la potencia de la máquina digital, el ser humano tiene que conservar su lugar", aseguró Macron en un discurso pronunciado en el Palacio del Elíseo ante el papa, que comienza una visita de cuatro días a Francia. EFE

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