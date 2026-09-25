La tasa de paro de México repunta en agosto al 3% y cierra en máximos no vistos desde septiembre de 2025

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La tasa de desempleo de México se situó el pasado mes de agosto en el 3%, una décima más y cifra más alta desde septiembre de 2025, según se desprende de los datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de participación económica cerró el octavo mes de 2026 en el 59,3%, una décima más que lo registrado en julio, al tiempo que los ciudadanos en paro subieron en 70.653 tras alcanzar los 1.884.084 desocupados. La informalidad bajó un punto y dos décimas, al 55%.

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Por su parte, la población económicamente activa ascendió a 62.579.105 personas, esto es 8.869 más, pero el número de ocupados se redujo en 61.784 para quedarse en 60.695.021.

Los trabajadores se distribuyeron entre los servicios, con 27,8 millones (45,9%); el comercio, con 11,6 millones (19,1%); la industria, con 9,7 millones (16%); el sector primario, con 6 millones (9,9%); la construcción, con 4,8 millones (7,9%); y otras actividades económicas, como la minería, electricidad o el suministro de agua y gas, con 341.000 (0,6%). 409.000 personas (0,7%) no especificaron un área.

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Los epígrafes con un mayor engrosamiento de plantillas desde agosto de 2025 fueron los de servicios diversos (790.000); restaurantes y servicios de alojamiento (538.000); y los servicios profesionales, financieros y corporativos (247.000).

La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca destruyeron 290.000 empleos; la industria manufacturera, 263.000; y el comercio, 161.000.