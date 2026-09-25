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Gazprom reanuda el suministro de gas a Armenia tras dos semanas de parón

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Tiflis, 25 sep (EFE).- Gazprom Armenia, filial del gigante gasístico ruso Gazprom, anunció hoy la reanudación de suministros de gas a Armenia tras un parón de dos semanas, que coincidió con tensiones entre Moscú y Ereván.

“El suministro de gas natural a Armenia a través del gasoducto Cáucaso Norte- Cáucaso Sur se reanudó el 25 de septiembre”, señaló Gazprom Armenia en un comunicado.

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Agregó que el transporte de gas había sido suspendido temporalmente debido a “labores de mantenimiento y reparación del gasoducto dentro del territorio ruso”.

Gazprom Armenia informó el 14 de septiembre sobre el cese temporal de suministros de gas a la nación caucásica por motivos técnicos pocos días después de que el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, criticara los precios del gas ruso y anunciase la búsqueda de alternativas.

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Pashinián denunció previamente los altos precios del gas ruso y señaló que, independientemente de las tarifas del consorcio gasístico ruso Gazprom, Ereván buscará diversificar los suministradores.

A la vez, el Banco Central armenio tachó de un “escenario apocalíptico” la posible subida de precios de gas ruso para el país caucásico.EFE

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