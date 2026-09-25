Gabriel Martins dirige 'Vicentina pede desculpas': "La gente está cohibida dentro de su humanidad"

25/09/2026 Cuando el autobús conducido por su hijo se precipita desde un paso elevado y causa la muerte de decenas de personas, Vicentina busca a las familias de las víctimas para pedirles disculpas y termina descubriendo los límites del perdón. CULTURA FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

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El cineasta brasileño Gabriel Martins ha presentado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 'Vicentina pede desculpas (On Behalf of My Son)', una película sobre el duelo, la familia y la dificultad de expresar los sentimientos que reivindica la empatía y la conexión humana frente a una sociedad marcada por la inmediatez y el "ruido".

"La gente está muy cohibida dentro de su humanidad", ha señalado el director, que considera que existe una necesidad de estar "constantemente demostrando bienestar físico y moral", algo que "no se corresponde con la violencia del mundo".

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Según Martins tratar de encontrar empatía o conexión con otra persona puede llegar a parecer "un gesto un poco bobo o poco importante", cuando precisamente debería ser una forma de mirar hacia dentro y cuestionar la imagen que cada uno tiene de sí mismo. "Las personas mienten. Las personas tienen miedo de decir algo por el cual puedan ser juzgadas", ha apuntado el cineasta, que sitúa esta dificultad para mostrarse tal y como uno es en el centro de la película.

La cinta propone al espectador entrar en "un tiempo diferente", alejado del ritmo acelerado de la vida actual, según el productor Thiago Macedo, que ha explicado que durante la producción debatieron incluso sobre el comienzo de la película, al considerar que su ritmo era más lento de lo que habitualmente demanda una plataforma.

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No obstante, decidieron mantener esa cadencia porque la cinta debía invitar al público a "dejar el mundo fuera" y entrar en otro tiempo, una propuesta que atraviesa toda la película y que busca llevar a la reflexión sobre el contacto humano, la empatía y las distintas maneras de afrontar el duelo.

En esa misma línea, Rejane Faria, protagonista de 'Vicentina pede desculpas', ha defendido la recuperación de un tiempo de relación que, a su juicio, se ha perdido con las redes sociales. La actriz ha destacado los silencios y los momentos prolongados de la película como una manera de devolver al espectador "el deseo de relacionarse con los demás" y recuperar una posibilidad de encuentro que "ahora no se escucha, no se practica".

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La televisión es precisamente otro de los elementos que utiliza el filme para abordar esa exposición pública. Martins ha explicado que la película cuenta con presentadores reales de televisión porque la imagen que se proyecta de Vicentina cuando aparece en pantalla funciona como un "espejo" de su propia identidad y de la sociedad que la rodea. "Cuando ocurre algo muy grave en la vida de una persona, todo el proceso que debería ser mucho más respetuoso y calmado", ha señalado.

La película parte de experiencias personales del propio director, que ha incorporado a la historia recuerdos y personas de su entorno. Martins ha explicado que algunos personajes están vinculados a personas próximas a él, como un amigo que perdió en un accidente de coche o una tía que murió con 19 años y cuya muerte permaneció durante años como un silencio dentro de su familia. "Yo no creo en el cine, en hacer las películas como una experiencia distante de la vida", ha afirmado, defendiendo un cine conectado con aquello que le afecta en su vida cotidiana.

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Por su parte, Rejane Faria ha explicado que interpretar a Vicentina le llevó directamente al terreno de la maternidad y al miedo por los hijos. Su personaje atraviesa un dolor que la actriz ha definido como "inexplicable", pero que afronta intentando no caer. "Ella intenta mantenerse de pie", ha señalado Faria, para quien el recorrido de Vicentina consiste en encontrar una forma de convivir con ese dolor y aliviar progresivamente su sufrimiento hasta poder continuar con su vida.