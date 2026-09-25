El italiano Jannik Sinner no participará en el torneo de Pekín: "No estoy listo para competir todavía"

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El tenista italiano Jannik Sinner ha comunicado este viernes que no estará presente en el torneo de Pekín, de categoría ATP 500 y en el que logró el título el año pasado, debido a que la lesión sufrida un su rodilla derecha el pasado mes de julio en Wimbledon no le permite "competir todavía".

"Estoy muy triste por anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi pie no está en el lugar al que me gustaría estar y no estoy listo para competir todavía, pero haré todo lo posible para estar en la pista tan pronto como pueda. Lo que más echaré de menos serán los fanáticos y la atmósfera. Estoy muy decepcionado por no poder defender el título, pero volveré el próximo año", comentó el tenista italiano en un video publicado en su cuenta de 'X'.

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Jannik Sinner no compite en un torneo desde el pasado mes julio, cuando se impuso en la final de Wimbledon al alemán Alexander Zverev. Desde entonces, una lesión en su rodilla derecha le ha tenido fuera del circuito, perdiéndose entre otros torneos, el Abierto de Estados Unidos y los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Ahora, no podrá defender el título de Pekín logrado el curso pasado, y pone en entredicho su participación durante la gira asiática, en la que también podría perderse el Master 1000 de Shanghái.