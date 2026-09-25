El IDIS considera necesario que las historias clínicas de la Sanidad Privada sean accesibles en la Sanidad Pública

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La directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), Marta Villanueva, ha pedido "llegar a un punto de consenso y de voluntad con el Ministerio de Sanidad" para que las historias clínicas de la Sanidad Privada "sean accesibles a los profesionales de la Sanidad Pública".

El departamento liderado por Mónica García es "quién orquesta esta integración", ha señalado en referencia a la necesaria interoperabilidad entre ambos actores del Sistema Nacional de Salud (SNS), los cuales "necesariamente y obligatoriamente deben dialogar". "Tenemos que hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 (Alianzas), porque en España hay 12,8 millones de personas con un seguro privado, un 26 por ciento de la población", ha indicado al respecto.

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De esta manera se ha manifestado Villanueva durante el encuentro 'Datos y sostenibilidad en el sector salud', celebrado en el marco del V Observatorio ODS 'DiagnósticODS: estrategia y emergencia en la era de la inteligencia artificial (IA)', de 'El Español'. En el acto, ha apuntado que "a través de una verdadera cultura del dato, habrá consenso entre actores públicos y privados para un sistema más eficiente, personalizado y sostenible", con el aprovechamiento de todos los recursos disponibles para mejorar accesibilidad y capacidad asistencial, "en beneficio del paciente".

"La sostenibilidad del sistema está ligada al consenso, ha habido cohesión entre los distintos agentes y desde la Fundación IDIS estamos unificando criterios comunes cuando hablamos del sector privado de la Sanidad", ha continuado en un apartado en el que ha destacado aspectos como la digitalización, la interoperabilidad, la innovación y la eficiencia de los procesos.

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A su juicio, "compartir información de forma segura e interoperable permite disponer de una visión más completa del paciente, mejorar la continuidad asistencial, evitar duplicidades de pruebas, reducir errores y facilitar prevención, diagnóstico precoz y Medicina personalizada". Por ello, el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica de la Sanidad Privada -'miHC'-, supera ya el millón de altas y los tres millones de accesos.

GARANTIZAR UNA VERDADERA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

"El siguiente paso es profundizar en su integración con el SNS y las comunidades autónomas para garantizar una verdadera continuidad asistencial", ha insistido, para añadir, sobre el modelo actual de la economía del dato, que existe la obligación de "hacer cambios estructurales, hacer una reingeniería clara de procesos", porque el entorno, la Medicina, los profesionales y los pacientes han cambiado.

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Al respecto, ha apuntado que la Fundación IDIS está "generando consensos entre todos los actores", que son "grupos hospitalarios, compañías aseguradoras, la industria farmacéutica, la industria 'medtech'". El objetivo es establecer "procesos comunes que nos lleven a una Medicina preventiva, predictiva, personalizada, de precisión, que a los pacientes nos da salud y bienestar, en línea con el ODS 3", ha enfatizado.

En este punto, ha citado los 'Espacios de Datos', que son un repositorio centralizado que impulsa la innovación y la investigación sobre la que desarrollar nuevos proyectos de investigación, IA, Medicina de precisión y modelos predictivos. "Sin datos accesibles, interoperables y de calidad, buena parte de la innovación sanitaria difícilmente puede escalar", ha explicado, para agregar que, por ello, "el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) cobra especial protagonismo".

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"El 'Espacio de Datos de la Sanidad Privada' (EDSP), en funcionamiento desde julio, ha sido incluido recientemente por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la 'Lista de Confianza de Espacios de Datos', que reconoce el cumplimiento de requisitos de gobernanza, seguridad e interoperabilidad", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que "el objetivo ahora es seguir incorporando información, entidades y servicios, y facilitar su futura conexión con el ecosistema nacional y europeo".

Además, Villanueva ha sostenido que la Fundación IDIS cuenta con el proyecto 'Nexo IA', que se halla en su segunda fase, en la que entidades de distintos sectores de la Sanidad se unen "para cocrear el proceso asistencial con la ayuda de la IA, desde que el paciente contacta con un hospital hasta que vuelve a su casa después de una intervención". En este proceso estarán involucrados todos los agentes del sector y se construirá "una nueva forma de entender, no la Sanidad, sino la salud, que es mucho más global", ha finalizado.

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