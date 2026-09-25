El Fondo Soledad Cazorla concede 11 nuevas becas para huérfanos por la violencia de género

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El Comité de Selección del Fondo de Becas Soledad Cazorla ha concedido 11 nuevas becas destinadas a estudios, refuerzo educativo o apoyo psicológico para personas huérfanas y víctimas de la violencia de género.

En esta segunda reunión del año, el órgano encargado del estudio, concesión y renovación de estas ayudas ha otorgado seis nuevas becas y ha renovado cinco, por un importe total de 19.400 euros.

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Las personas beneficiarias de estas ayudas residen en Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. La Secretaría Técnica, bajo la dirección de Marisa Soleto, ha sido la encargada de recibir las solicitudes y proponer al Comité la concesión o resolución de las ayudas, sobre las cuales este órgano decide su aprobación o denegación.

La reunión ha contado con la asistencia de los promotores del Fondo, Joaquín Tagar y Joaquín García Cazorla, junto con María Eugenia Prendes, Concha Gutiérrez, Beatriz Jiménez de Parga y Marisa Soleto. El Comité de Selección está integrado por representantes de la familia de Soledad Cazorla Prieto, componentes del Patronato de Fundación Mujeres y expertas independientes vinculadas a la igualdad y la violencia de género.

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Con esta última decisión, el Fondo Soledad Cazorla ha acompañado desde hace diez años a 85 familias y ha beneficiado a 145 becarios. A lo largo de esta década de trayectoria, la iniciativa ha alcanzado un total de 314 becas concedidas y ha repartido 584.723 euros.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla se financia gracias a las donaciones de particulares y de empresas y por lo recaudado por las diversas iniciativas solidarias que promueve.