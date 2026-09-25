El CEO de WiZink sale del banco en plena negociación con Unicaja

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El consejero delegado de WiZink, Iheb Nafaa, ha decidido dejar su cargo en el banco por motivos personales, por lo que sus funciones serán asumidas por el presidente Joaquim Saurina, según ha informado en un comunicado.

La salida del CEO se produce en mitad de las conversaciones con Unicaja para una posible operación corporativa. Ambos bancos llevan negociando, al menos, desde el mes de abril, sin que se haya producido ninguna novedad al respecto.

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Saurina cuenta con experiencia previa en esta responsabilidad, tras haber asumido funciones ejecutivas durante una etapa de transición anterior a la llegada de Nafaa, en 2023. Además, junto al CEO saliente, participó en el diseño del plan estratégico, que actualmente se encuentra en ejecución.

"Asumo de nuevo esta responsabilidad con un profundo sentido de continuidad y compromiso con el proyecto de WiZink. La entidad cuenta con una hoja de ruta clara, con un equipo sólido y con capacidades diferenciales que seguiremos desarrollando con foco en la ejecución del plan estratégico, en nuestros clientes y en el crecimiento sostenible del negocio en España y Portugal", ha afirmado Saurina.

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El banco WiZink, especializado en crédito al consumo, cerró el primer semestre de 2026 con unas pérdidas de 3,07 millones de euros, lo que supone una reducción del 55% respecto a los 'números rojos' del mismo periodo del año anterior, según recogen las estadísticas de Banco de España consultadas por Europa Press.

Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y junio fueron de 146,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 131 millones de euros, un 0,4% menos. Los ingresos por comisiones netas se redujeron un 10%, hasta los 14,8 millones de euros.

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