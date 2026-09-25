Delcy Rodríguez regresa a Venezuela tras su participación en la Asamblea de la ONU

Guardar

Caracas, 24 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó este jueves a su país, tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles en Nueva York, donde también sostuvo reuniones con distintos mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venimos contentos como delegación por la misión cumplida y ya tuve agenda con la vicepresidenta Anabel, con Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, revisando todos los temas", dijo Rodríguez en un vídeo difundido en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. EFE

PUBLICIDAD

(video)