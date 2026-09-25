3-2. Pablo Rosario da la victoria a República Dominicana en el minuto 97

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Santo Domingo, 24 sep (EFE).- El centrocampista del Oporto portugués Pablo Rosario se convirtió este jueves en el héroe de República Dominicana tras anotar en el minuto 97 el gol que selló la victoria por 3-2 sobre Nicaragua en la primera jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El equipo dominicano fue de menos a más en el partido jugado en el estadio del Cibao FC, en Santiago de los Caballeros, pero tras abrir una cómoda ventaja, perdió los papeles y debió esforzarse a fondo para obtener sobre el final los primeros tres puntos en el torneo.

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Los locales se adelantaron en el minuto 5 tras un remate de Heinz Mörschel, que aprovechó un rebote defensivo que quedó a orillas del área. Seguidamente los dominicanos continuaron ofreciendo una buena producción ofensiva a partir de la presión del jugador del Deportivo Alavés Mariano Díaz, quien puso el 2-0 en el marcador al aprovechar un balón que no logró atrapar el portero Vega.

A pesar de su juego eléctrico en ataque, Nicaragua consiguió poco a poco ir frenando el partido y puso su primer gol en el minuto 40, gracias a una falta lanzada por Rodríguez, quien pilló desprevenido al guardameta Valdez.

La segunda parte fue más igualada, aunque la República Dominicana tuvo varias ocasiones para ampliar distancias. La más clara derivó de un mano a mano con el portero del extremo izquierdo Edarlyn Reyes, quien lanzó el balón por encima de la portería nicaragüense.

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Con oficio Nicaragua consiguió bajar el ritmo del ataque dominicano, y el entrenador del combinado quisqueyano, Marcelo Neveleff, sustituyó al tridente formado por Reyes, Díaz y Federico, por quienes entraron Dorny Romero, Edison Azcona y Pineda, respectivamente.

En un centro por banda derecha, el atacante nicaragüense Byron Bonilla, quien entró en sustitución de Mejía en el minuto 84, consiguió el empate (2-2) al imponerse en el área a la defensa dominicana.

República Dominica se volcó al ataque y tras varias aproximaciones en el añadido, Pablo Rosario, nacido hace 29 años en Amsterdam, firmó el gol decisivo al aprovechar un balón que quedó dividido en el área nicaragüense tras varios rebotes.

Con esta victoria, República Dominicana suma sus tres primeros puntos y empata en la cima de la clasificación con Costa Rica y Haití.

"Nosotros mismos nos complicamos al final, y gracias a Dios lo sacamos adelante", declaró en rueda de prensa el seleccionador dominicano, el argentino Marcelo Neveleff.

- Ficha técnica:

3. República Dominicana: Valdez; De Lucas, Pablo Rosario, Dollenmayer, Familia; López (Leonardo, m.78), Morschel, Junior Firpo (Bretón, m.78), Peter Federico (Pineda, m.70); Mariano Díaz (Azcona, m.70) y Reyes (Romero, m.60).

Seleccionador: Marcelo Neveleff.

2. Nicaragua: Vega; Cano, Gutiérrez (Talavera, m.63), Pérez, Fletes (Acevedo, m.45); Moncada (Montes, m.63), Kadeem Cole, Mejía (Bonilla, m.70), Gómez; Moreno (García, m.64) y Cole Martínez.

Seleccionador: Juan Cruz Real.

Goles: 1-0, m.5: Morschel. 2-0, m.15: Díaz. 2-1, m.40: Rodríguez. 2-2, m.84: Bonilla. 3-2, m.97: Rosario.

Árbitro: el hondureño Selvin Brown amonestó a los dominicanos López, Firpo, Romero y Rosario, así como a los nicaragüenses Kadeem Cole, Moreno, Acevedo y Pérez.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga A de la Liga de Naciones jugado en el Estadio Cibao FC situado en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros. EFE

(foto)