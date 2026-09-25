Asesinan a tiros a dos policías en la convulsa región colombiana del Catatumbo

Guardar

Bogotá, 25 sep (EFE).- Dos policías fueron asesinados este viernes en una carretera de la convulsa región colombiana del Catatumbo (noreste), donde operan las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

"Rechazamos contundentemente los hechos violentos que acaban de ocurrir en el municipio de Ábrego, la muerte de estos dos policías, de estos dos héroes de la patria", señaló el secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, George Quintero, quien ofreció una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos (unos 15.190 dólares) por información que permita detener a los responsables.

PUBLICIDAD

La Policía aseguró -en un comunicado- que los uniformados se movilizaban en una camioneta de la institución a "realizar una actividad de prevención y acercamiento con la comunidad" cuando fueron atacados con fusiles por desconocidos en la carretera que conecta a Ábrego con Ocaña, en Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela y del que hace parte el Catatumbo.

Las víctimas mortales, agregó la información, son el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Stiven Lizarazo Torres.

"Hoy el dolor enluta a dos familias, a toda una institución y a Colombia. Desplegaremos todas las capacidades institucionales para dar con los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia", añadió la Policía.

En Norte de Santander, y en especial en el Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos las guerrillas en mención, que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. EFE