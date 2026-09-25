Andy Burnham descarta convocar elecciones anticipadas aprovechando subida de popularidad

Guardar

Londres, 25 sep (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha descartado convocar elecciones legislativas antes de su fecha prevista de 2029, tal como habían insinuado algunos medios que haría para aprovechar un repunte de la popularidad de su Partido Laborista.

Burnham dio hoy entrevistas a diversos medios y en varias ocasiones se pronunció al respecto: "La gente quiere que yo, nuevo en el gabinete, se dedique al trabajo de proporcionar resultados, antes que anteponer la política del propio interés, que es lo que haría si convoco unas elecciones. No pienso hacerlo", dijo al programa ITV Calendar.

PUBLICIDAD

Más adelante, en otra entrevista a la BBC, dijo que lo que los británicos necesitan es un gobierno que los una, antes que volver a un ciclo electoral divisivo.

Burnham hizo estas declaraciones como anticipo del congreso anual del Partido Laborista, que se abre mañana en Liverpool y en que esta formación traza sus líneas maestras de acción política.

Hay cierta expectación por ser el primer congreso que tendrá a Burnham como cabeza del partido y del gobierno.

Las últimas encuestas hechas públicas por varias empresas de sondeos han mostrado dos fenómemos: una subida de popularidad del laborismo tras la debacle a la que lo llevó el anterior primer ministro, Keir Starmer, y un cierto 'desinflamiento' del ultraderechista Reform UK en beneficio de los conservadores, lo que lo alejaría de la posibilidad de formar gobierno. EFE

PUBLICIDAD