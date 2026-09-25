La creciente violencia en Haití deja cerca de 1,5 millones de desplazados, según la OIM

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La Organización Mundial de las Migraciones (OIM) ha alertado este viernes de que la creciente violencia en Haití deja ya cerca de 1.5 millones de personas desplazadas, con casi el 80% de ellas encontrándose fuera de la capital, Puerto Príncipe, a medida que la situación de inseguridad empeora en otras zonas del país centroamericano.

Así lo ha anunciado la organización tras observar una serie de cambios en las tendencias de desplazamiento, en particular la concentración en algunas comunidades, de modo que aquellas "que ya tenían dificultades para satisfacer sus propias necesidades ahora soportan una carga aún mayor".

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"Lo que estamos presenciando en Haití no es una crisis que pase de la fase de emergencia a la de recuperación. La violencia, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, los retornos forzados y los riesgos climáticos se están produciendo al mismo tiempo, lo que ejerce una enorme presión sobre las familias y las comunidades", ha advertido la coordinadora principal de emergencias de la OIM en Haití, Elise Verron.

Un ejemplo de ello es el departamento de Artibonite, en el noroeste del país, que solo entre mayo y agosto de 2026 ha visto aumentar los desplazamientos en un 16%, lo cual ha hecho que algunas zonas de la región sufran "una inseguridad cada vez mayor, lo que está provocando nuevas oleadas de desplazamientos y reduciendo aún más las opciones seguras para las poblaciones afectadas".

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Mientras, en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, los ataques armados han obligado a más de 4.000 personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas buscando refugio en familias de acogida o en los seis centros de acogida situados en zonas vecinas de la capital haitiana.

A las ya condiciones difíciles para vivir, las limitadas oportunidades de subsistencia y el acceso insuficiente a los servicios básicos se suma la exposición de Haití a huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y deslizamientos de tierra, fenómenos meteorológicos extremos que aumentarán la "vulnerabilidad" de los desplazados, en especial de cientos de miles de ellos que residen actualmente en comunidades de acogida, asentamientos informales, campamentos colectivos u otras condiciones "precarias".

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"Para las familias que ya se han visto desplazadas por la violencia, una gran tormenta podría desencadenar otra emergencia humanitaria. Muchos hogares cuentan con pocos recursos para hacer frente a nuevas crisis, y las comunidades que acogen a las familias desplazadas ya se encuentran sometidas a una presión considerable", ha recalcado la representante de la OIM en el país centroamericano.

Ante este escenario, la OIM ha solicitado 60 millones de dólares (más de 52 millones de euros) para atender a 6,4 millones de personas, al tiempo que ha reclamado una "inversión sostenida" de modo que pueda brindar asistencia vital pero también apoyar la recuperación, fortalecer los sistemas locales y ayudar a las comunidades a resistir los efectos de la inseguridad, el desplazamiento y las crisis relacionadas con el clima.

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