Al menos tres heridos por una fuerte explosión en un edificio del casco antiguo de Atenas

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Al menos tres personas han resultado heridas este viernes como consecuencia de una fuerte explosión ocurrida sobre las 7:30 horas, hora local, en un edificio en el barrio ateniense de Plaka, aunque los equipos de rescate no descartan que al menos cinco personas hayan podido quedar atrapadas bajo los escombros.

Las cámaras de seguridad de un hotel cercano captaron el momento de la explosión que ha afectado a este edificio de tres plantas, en una de las cuales reside una pareja de ancianos, mientras que otra estaba ocupada por tres turistas extranjeros, quienes por el momento han sido dados como desaparecidos, informa la cadena ERT.

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Los heridos son personas ajenas al edificio, dos de ellos encontraban en un inmueble cercano en el momento de la explosión, mientras que el tercero era un transeúnte. La onda expansiva ha causado severos daños a inmuebles y vehículos de alrededor, así como a infraestructura de la zona.

La teoría más probable es que la explosión haya sido producida por un escape de gas, más después de que algunos vecinos y transeúntes hayan afirmado que existía un fuerte olor antes de la deflagración.

Plaka se encuentra en pleno casco antiguo de la capital griega, y es conocido popularmente como el 'Barrio de los Dioses' por su ubicación a los pies de las laderas norte y este de la Acrópolis.