Vicepresidente reivindica ante la ONU la labor del nuevo Gobierno colombiano tras el sismo

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Naciones Unidas/Bogotá, 24 sep (EFE).- El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, reivindicó este jueves ante la Asamblea General de la ONU la actuación del Gobierno tras el sismo de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, tres días después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella.

"Había que actuar y actuamos", expresó Restrepo al leer un discurso del mandatario, quien no asistió porque prometió que no iba a salir de Colombia durante todo su Gobierno, que, según dijo, "apenas comenzaba" cuando "tuvo que enfrentar una de las mayores tragedias naturales" de la historia reciente del país.

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El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados. EFE

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