Agencias

Page acompaña este viernes a la Reina Letizia en la apertura oficial del curso FP en el IES Ribera del Tajo (Talavera)

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste este viernes junto a la Reina Leticia al acto institucional de apertura del curso de Formación Profesional 2026/2027, una cita que tendrá lugar en el Instituto de Educación Secundaria Ribera del Tajo de Talavera de la Reina.

Un acto anunciado por el propio presidente en su última visita a la Ciudad de la Cerámica, donde junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, el presidente autonómico presidió la apertura del curso universitario de la institución académica.

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En su momento, el líder del Ejecutivo castellanomanchego mostró el "inmenso honor" de toda la región por acoger esta semana a Su Majestad, diciendo de doña Letizia que "está siempre enormemente atenta" a todas las evoluciones y a todos los proyectos de alcance educativo.

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