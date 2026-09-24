Orsi pide buscar caminos de entendimiento para que los conflictos tengan salidas pacíficas

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Naciones Unidas-Montevideo, 24 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este jueves que posicionarse de un lado o de otro de una guerra no necesariamente contribuye a resolverla y subrayó el compromiso de su país por buscar "caminos de entendimiento" para que los conflictos encuentren una salida pacífica.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario apuntó que la humanidad entera tiene responsabilidad cuando las personas sufren y que no se puede ser indiferente ante el dolor.

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"Si hay una palabra que resume buena parte de nuestra vocación como país, esa palabra es paz. No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra, la entendemos como una construcción permanente. La posibilidad de que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar hacia el futuro sin miedo", dijo Orsi.

En ese sentido, hizo hincapié en que Uruguay no es un país de grandes estridencias, sino uno de grandes convicciones y subrayó que una de estas es que la construcción de la paz "nunca se termina".

"No podemos darla por garantizada. Cada generación tiene la responsabilidad de volver a construirla", enfatizó Orsi, quien agregó que "no hay sufrimientos que importen más porque ocurren más cerca, ni vidas que valgan menos porque nacieron en otro territorio".

El mandatario apuntó también que cuando una familia pierde su hogar, cuando los jóvenes no encuentran una salida y se ven amenazados en su salud mental, cuando los niños crecen bajo el estruendo de las armas o cuando millones de personas viven en la pobreza "sin ninguna oportunidad" no se puede ser indiferente.

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Agregó que tampoco se puede serlo "ante el dolor que implica un estado de guerra interminable" o frente "al férreo bloqueo económico que sufre el pueblo cubano".

"No creemos que posicionarse de un lado o de otro de una guerra, de una confrontación o una disputa contribuya necesariamente a resolverla. Muchas veces -por el contrario- profundiza esas divisiones. Nuestro compromiso es otro, buscar caminos de entendimiento, abrir espacios de diálogo y contribuir a que los conflictos encuentren una salida pacífica", dijo.

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Asimismo, reafirmó la "disposición permanente" de Uruguay a contribuir con las Misiones de Paz de Naciones Unidas y destacó el valor de estas "para aliviar el sufrimiento de las poblaciones más indefensas".

Finalmente, el presidente uruguayo dijo que se necesitan instituciones multilaterales más eficaces, mas representativas, más cercanas de las personas y capaces de responder a los desafíos de este tiempo. EFE

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