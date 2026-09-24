Sánchez defiende que le toca a una mujer latinoamericana liderar la ONU

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU su defensa de que sea una mujer latinoamericana la que se sitúe al frente de Naciones Unidas en sustitución de António Guterres, que se encuentra en la recta final de su mandato.

Sánchez viene expresando desde hace tiempo su respaldo a que sea una mujer de Latinoamérica la próxima secretaria general de la ONU, pero sin expresar su respaldo a ninguna candidata en concreto.

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En su intervención ante la Asamblea de la ONU ha insistido en que ha llegado el momento de que una mujer esté al frente de este órgano multilateral después de que lo hayan hecho hasta ahora nueve hombres.

"Ahora le toca a una mujer. A una mujer latinoamericana", subrayó antes de preguntarse cómo una organización que pretende hablar en nombre de toda la humanidad no ha tenido en su cúspide a una mujer.

De la misma forma se preguntó cómo va a representar la ONU a todos los continentes si desde tres décadas no ocupa ese puesto el tercero más poblado.

"Naciones Unidas nació con la promesa de que todos los seres humanos tendrían un lugar en esta casa. Ha llegado el momento -añadió- de cumplir la mitad pendiente. Ha llegado el momento de que una mujer de América Latina ocupe la Secretaría General".

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Se trata, a su juicio, de una deuda histórica que hay que saldar. EFE

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