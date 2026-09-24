El petróleo cae levemente tras dispararse en la víspera y cotiza en los 102 dólares

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre cae levemente este jueves, el 0,76 %, en torno a los 102 dólares, después de dispararse en la víspera casi un 4 % por el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

A las 7:00 horas de este jueves (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 0,76 % en el mercado de futuros de Londres, hasta cotizar en los 102,3 dólares el barril.

PUBLICIDAD

El crudo repuntó en la víspera con fuerza y se situó nuevamente por encima de la cota de los 100 dólares, después de las acusaciones lanzadas entre los mandatarios de Estados Unidos e Irán, lo que disipó el optimismo del mercado de los días previos sobre la posibilidad de avances diplomáticos entre ambos países.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró el miércoles durante su discurso en la Asamblea de la ONU que la República Islámica nunca se rendirá: "Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos".

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", dijo el presidente de Irán.

Trump, por su parte, planteó el martes ante la ONU que tenía que tomar una "gran decisión" entre aniquilar Irán o alcanzar un acuerdo con Teherán, que presumiblemente no llegaría hasta después de las elecciones de medio mandato estadounidenses del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

En este contexto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que Washington sigue dispuesto a una negociación con Irán pese a descartar "grandes avances" en la reunión mantenida esta semana entre la delegación estadounidense y la iraní. EFE