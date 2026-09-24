Paraguay y Singapur acuerdan explorar opciones para ampliar vínculos comercial y económico

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Naciones Unidas/Asunción, 24 sep (EFE).- Paraguay y Singapur acordaron este jueves "explorar nuevas oportunidades para ampliar y fortalecer el relacionamiento comercial y económico", tras un encuentro sostenido por sus respectivos cancilleres, Rubén Ramírez Lezcano y Vivian Balakrishnan, en Nueva York, al margen de la LXXXI Asamblea General de la ONU, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

Los titulares de Exteriores abordaron también "temas de interés común y coincidieron en la importancia de continuar profundizando los vínculos entre Paraguay y Singapur", señaló la Cancillería paraguaya en una nota.

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Además, los altos funcionarios hablaron sobre las "áreas con potencial para una mayor cooperación" y expresaron el interés mutuo de "seguir consolidando una relación bilateral dinámica y orientada a la generación de nuevas oportunidades".

Singapur suscribió el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, un acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur), el mecanismo de integración económica conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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En septiembre de 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley que ratificó ese convenio, según el cual Singapur otorga preferencias comerciales al 100 % de los productos procedentes del bloque suramericano, mientras el Mercosur hará lo propio con el 90,8 % de lo importado desde ese país del sudeste asiático. EFE