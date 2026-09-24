Juez frena el cierre ordenado por el Gobierno colombiano de una zona para excombatientes

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Bogotá, 24 sep (EFE).- Un juez suspendió provisionalmente el cierre de una zona de ubicación temporal en el sur de Colombia ordenado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, donde permanecen 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) que dejaron las armas en junio pasado.

La decisión de primera instancia proferida este jueves deja en suspenso una de las decisiones con las que el Ejecutivo desmontaba los mecanismos de la política de 'paz total' de la Administración de Gustavo Petro (2022-2026).

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En concreto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo (sur), ordenó suspender los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre, que había dispuesto la terminación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez a partir del próximo 30 de septiembre.

La decisión fue adoptada como "medida provisional" dentro de una tutela (recurso de amparo) presentada por integrantes de la zona, quienes alegaron la vulneración de sus derechos a la vida, la seguridad y la integridad física, así como a la reincorporación y el tránsito a la vida civil, el debido proceso, la confianza legítima y la paz.

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El juez consideró que existía "una situación de urgencia que hacía necesaria su intervención para evitar que las amenazas denunciadas se convirtieran en una vulneración de derechos fundamentales" y señaló que la resolución del Gobierno había generado incertidumbre sobre la seguridad física y jurídica de las personas concentradas en la zona.

En particular, el despacho señaló que no estaba clara la ruta institucional que se aplicaría a los desmovilizados una vez terminara la ZUT y cuestionó que "no pudiera determinarse, con la información disponible, si ya se habían realizado las actuaciones necesarias para definir individualmente la continuidad de esas personas en el proceso de reintegración".

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La medida también frena temporalmente la comunicación a la Fiscalía, la Policía y otras autoridades de los listados y documentos relacionados con los 99 integrantes de la zona, para que adopten las actuaciones que correspondan frente a órdenes de captura y otros asuntos judiciales.

La suspensión estará vigente mientras el juzgado resuelve de fondo la acción de tutela.

La ZUT del Valle del Guamuez fue creada durante el Gobierno de Petro para facilitar el tránsito hacia la vida civil de integrantes de la CNEB y recibió el pasado 18 de junio a 99 miembros de esa organización, incluidos integrantes de los Comandos de Frontera, después de su proceso de dejación de armas. EFE

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