El Salvador homenajea al prócer Francisco Morazán con un mausoleo impulsado por Bukele

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San Salvador, 24 sep (EFE).- Los restos del prócer hondureño Francisco Morazán, que se encontraban en un reconocido cementerio de El Salvador, se exhiben a partir de este jueves en un mausoleo impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, situado en el remodelado centro histórico de la capital.

Los restos de Morazán fueron llevados desde el histórico Cementerio de Los Ilustres hasta su nuevo mausoleo a un costado del Palacio Nacional, dentro del Jardín Centroamérica.

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La urna fue colocada en el espacio destinado a su resguardo en el mausoleo, informó este jueves el Gobierno en un comunicado. Los restos del prócer "descansan en este nuevo recinto dedicado a preservar su memoria y legado", detalló.

Junto a la urna, Bukele depositó un sable conmemorativo como "ofrenda en homenaje al general", como se exhibió en un video compartido por las autoridades salvadoreñas.

"Hemos trasladado los restos de Francisco Morazán a un nuevo mausoleo, construido especialmente para custodiarlos por siempre", publicó Bukele en X.

El prócer Morazán, nacido el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa -fecha que conmemoran cada año en Honduras-, murió fusilado en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842, cuando luchaba por la unión de Centroamérica.

Morazán "fue el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica, dedicó buena parte de su trayectoria política y militar al proyecto de mantener unidos a los pueblos de la región", destacó el Gobierno.

"Su historia mantiene un vínculo especial entre Honduras y El Salvador. Nació en territorio hondureño y sus restos descansan en San Salvador, desde donde se preserva la memoria de una figura cuya visión trascendió las fronteras de ambos países y estuvo marcada por el ideal de una Centroamérica unida", agregó.

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Usuarios en redes sociales compararon el acto del traslado de los restos de Morazán con la exhumación del Libertador Simón Bolívar en 2010 y la posterior construcción de un mausoleo en Caracas por mandato del fallecido exgobernante venezolano Hugo Chávez, e inaugurado en 2013 por su sucesor Nicolás Maduro.

Fue por una orden de Chávez que un equipo de medio centenar de forenses exhumara los restos de Bolívar el 16 de julio de 2010 (1783-1830) con el fin de determinar si correspondían efectivamente a los del héroe independentista y también para conocer las causas de su muerte, que en su día se estableció que fue una tuberculosis.

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Lo primero fue confirmado, gracias también a que el 30 de agosto de 2010 se exhumaron también los cuerpos de sus hermanas María Antonia y Juana Bolívar, para comparar su ADN con el del Libertador, en tanto que, al no poderse verificar exhaustivamente la causa de su muerte, Chávez insistía en que fue envenenado.

Bolívar contribuyó de manera decisiva a la independencia de los territorios que actualmente ocupan Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. EFE

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